Μετά το πρωτοφανές περιστατικό στο «Γκούντισον Παρκ», ακτιβιστές δέθηκαν από τα δοκάρια και στο γήπεδο της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, διαμαρτυρόμενοι για την περιβαλλοντική καταστροφή.

Στις 18 Μαρτίου, το κοινό του «Γκούντισον Παρκ» στο ματς της Έβερτον κόντρα στη Νιούκαστλ έμεινε εμβρόντητο όταν ένας νεαρός άνδρας δέθηκε με tie wrap στο δοκάρι, με στόχο να προωθήσει την ακτιβιστική του δράση. Ο 21χρονος Λούις ΜακΚένι, ο οποίος είχε μιλήσει στο Gazzetta αφότου αφέθηκε ελεύθερος από τις Αρχές, ενέπνευσε απ' ό,τι φαίνεται μια γερμανική ομάδα ακτιβιστών, μέλη της οποίας εφάρμοσαν την ίδια μέθοδο διαμαρτυρίας στο ματς της Άιντραχτ Φρανκφούρτης κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Συγκεκριμένα, δύο άνδρες κατάφεραν να δεθούν στα δοκάρια του Κέβιν Τραπ, φορώντας μπλουζάκια της ένωσης «Letzte Generation» (η τελευταία γενιά στα ελληνικά) και διαδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο κατά της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής καταστροφής.

Το ματς χρειάστηκε να διακοπεί αμέσως για να απελευθερωθούν και να απομακρυνθούν οι δύο εισβολείς από τον αγωνιστικό χώρο.

2 lunatics have just cable tied themselves to the goalposts in the Frankfurt v Freiburg game 🤣 pic.twitter.com/6Tx0bvQhii