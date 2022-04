O χαφ της Μπάγερν Μονάχου, Κορεντίν Τολισό, περίπου ένα μήνα μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση τραυματίστηκε για τέταρτη φορά μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και θα απουσιάσει για τρεις με τέσσερις εβδομάδες.

Η ατυχία χτύπησε για ακόμα μια φορά την «πόρτα» του Κορεντίν Τολισό. Ο διεθνής Γάλλος χαφ της Μπάγερν Μονάχου περίπου ένα μήνα μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση τραυματίστηκε για τέταρτη φορά μέσα στη σεζόν, στο παιχνίδι των Βαυαρών με τη Φράιμπουργκ. Ο 27χρονος μέσος μπήκε αλλαγή στο 62', βγήκε αναγκαστικά στο 85' και οι εξετάσεις του έδειξαν πως θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες.

Ο Τολισό έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά με μυϊκά προβλήματα τους τελευταίους 16 μήνες, καθώς έχει τραυματιστεί σε αυτό το διάστημα οκτώ φορές, ενώ από το 2017 που αποκτήθηκε από τη Λυών έναντι 42 εκατομμυρίων ευρώ έχει αποκομίσει συνολικά 15 τραυματισμούς. O διεθνής μέσος μετράει την τρέχουσα σεζόν 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ σε συνολικά 1.051 αγωνιστικά λεπτά.

Bayern Munich will be without Corentin Tolisso for the next 3 to 4 weeks after the Frenchman suffered a torn muscle fibre vs Freiburg, according to Bild - a contract extension is unlikely given his injury history. https://t.co/g6nzuZvwlX