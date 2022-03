Η Μπάγερν εξάντλησε την επιθετική μηχανή της κόντρα στη Ζάλτσμπουργκ (7-1) και «μπλόκαρε» απότομα απέναντι στη Χόφενχαϊμ (1-1) παρά τη σωρεία φάσεων, δίνοντας την ευκαιρία στη Ντόρτμουντ να πλησιάσει στο -4. Φράιμπουργκ για τετράδα, πολύτιμος βαθμός για τη Στουτγκάρδη του Μαυροπάνου.

«Εκκωφαντική» στην Ευρώπη και τη ρεβάνς κόντρα στη Ζάλτσμπουργκ, δύστοκη επιθετικά και ανήμπορη να νικήσει για δεύτερο σερί ματς στη Bundesliga. Η Μπάγερν προσγειώθηκε απότομα στην έδρα της Χόφενχαϊμ, σε ένα ματς με δύο ακυρωθέντα γκολ από τον Τόμας Μίλερ και «βροχή» από ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες που έληξε τελικά με το λιτό 1-1.

Robert Lewandowski found the leveller but @TSGHoffenheimEN hold on to a well-deserved point against @FCBayernEN... 👀📺 pic.twitter.com/bJYLi6cIOk