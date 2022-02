Το «μπαμ» της χρονιάς ανήκει στη Μπόχουμ. Η ομάδα των Λαμπρόπουλου-Σταφυλίδη συνέτριψε την πρωταθλήτρια Μπάγερν (4-2) με τέσσερα γκολ από το ημίχρονο και έγραψε χρυσή σελίδα στην ιστορία της, αφήνοντας τους πρωταθλητές να... ψάχνονται.

Είχε ξεχάσει πότε ήταν η τελευταία φορά που μια γερμανική ομάδα κατάφερε να της βάλει τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο. Ήταν η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, το πολύ μακρινό 1976 κι έκτοτε δεν είχε πλησιάσει ποτέ σε τέτοιο φιάσκο. Σίγουρα όχι από μια νεοφώτιστη στη Bundesliga. Αυτό που έπαθε απέναντι στη Μπόχουμ, όμως, θα το θυμάται για καιρό. Η πρωταθλήτρια Μπάγερν υπέστη το απόλυτο κάζο, δεχόμενη ανατροπή με τέσσερα γκολ από το πρώτο μέρος (4-2), μετατρέποντας ένα όπως όλα έδειχναν χαλαρό απόγευμα σε ηχηρή «σφαλιάρα» ενόψει και των νοκ-άουτ του Champions League που ακολουθούν. Κι από την άλλη, η ομάδα των Βασίλη Λαμπρόπουλου και Κώστα Σταφυλίδη, η ίδια που στον πρώτο γύρο ηττήθηκε με 7-0 στην «Allianz Arena», έκανε όλη την Ευρώπη να παραμιλάει και ζει το δικό της όνειρο, παίρνοντας και μια ακόμα γερή ανάσα για την παραμονή της.

📽️ The twelfth of February, two thousand and twenty-two. Remember this day. The day @VfLBochum1848EN ran RIOT over @FCBayernEN in the #Bundesliga . 🎇 📅 pic.twitter.com/npvHOT7miV

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πήρε από νωρίς το «όπλο» του, όπως προστάζει η κλάση και η παράδοσή του στα γερμανικά γήπεδα. Με την πρώτη (και μοναδική ως το 45') τελική της Μπάγερν στον στόχο, ο Πολωνός σούπερ σταρ έβαλε μπροστά τη Μπάγερν μόλις στο 9', προμηνύοντας μια αναμέτρηση στην οποία τον κυρίαρχο ρόλο θα είχε η ομάδα του. Αμ... δε. Βγαλμένη από τα όνειρα του πιο αιθεροβάμονα οπαδού της, η Μπόχουμ πήρε το σκαλπ της πρωτοπόρου με τέσσερα γκολ ως το τέλος του ημιχρόνου. Ο Αντουί-Ατζέι ισοφάρισε άμεσα (14') με ωραίο πλασέ στην αντεπίθεση χάρη και στην αδράνεια του «φευγάτου» Ζίλε και στο τελευταίο οκτάλεπτο σφραγίστηκε η ανατροπή με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Ο Λοκάντια με εκτέλεση πέναλτι, ο Γκαμπόα στο 40' με φανταστικό μονοκόμματο σουτ και ο Χόλτμαν με... κερασάκι μια απολαυστική «ζωγραφιά» στο 44', πλήγωσαν τρεις φορές τον Ούλραϊχ και διαμόρφωσαν το 4-1.



That is some way to put your club 4-1 up against the #Bundesliga record champions.



Gerrit Holtmann, take a bloody bow son. 🙇‍♂️ pic.twitter.com/uiMOIzkzVs