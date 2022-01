Από το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου, η Ντόρτμουντ όχι απλά δεν τα παράτησε, αλλά γύρισε ολοκληρωτικά το ματς κόντρα στην Άιντραχτ (2-3) με γκολ στο 87' και το 89' και άρχισε ιδανικά το 2022, μειώνοντας την απόσταση από τη Μπάγερν στους έξι βαθμούς!

Έχει την κακή συνήθεια να πιέζεται και τελικά να υποκύπτει, κάθε φορά που έχει να διαχειριστεί κάποια βαθμολογική απώλεια της Μπάγερν Μονάχου. Και για ένα ημίχρονο συντηρούσε απόλυτα αυτή την τάση, κάνοντας το χειρότερο δυνατό ποδαρικό στο 2022. Ωστόσο, η απρόβλεπτη Ντόρτμουντ του Μάρκο Ρόζε αυτή τη φορά δεν «λύγισε» και επανήλθε από το εις βάρος της 2-0, σφραγίζοντας απίθανο διπλό επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με δύο γκολ στο τελευταίο τρίλεπτο του 90λεπτου! Έτσι, εκμεταλλεύτηκε την ήττα των Βαυαρών και πλησίασε στο -6 από την κορυφή.

Οι Αετοί έριξαν στα «σχοινιά» τους Βεστφαλούς με πρωταγωνιστή τον Σάντος Μπορέ, ο οποίος «χτύπησε» δύο φορές μέσα σε εννέα λεπτά (15', 24'). Τα τελευταία δύο χρόνια η Ντόρτμουντ δεν είχε ανατρέψει ποτέ ματς στο οποίο βρισκόταν πίσω με δύο γκολ. Κι όμως, το πέτυχε στο τελευταίο 20λεπτο!



Ο Τοργκάν Αζάρ, η «χρυσή» αλλαγή του Ρόζε έκανε την αρχή στο 71' από ασίστ του Έρλινγκ Χάαλαντ κι έβαλε ξανά στο παιχνίδι την ομάδα του. Το απόλυτο «μπαμ», όμως, ακούστηκε στο φινάλε, σε δύο χρόνους. Ο Μπέλιγχαμ ισοφάρισε στο 87' από ασίστ του Μενιέ και δύο λεπτά αργότερα, ο Νταούντ χρίστηκε ήρωας για τη Μπορούσια, σφραγίζοντας μια ανατροπή που φάνταζε αδύνατη. Τέτοια ανατροπή είχε πετύχει τελευταία φορά τον Γενάρη του 2020, όταν νίκησε με 5-3 την Άουγκσμπουργκ.

An instant #Bundesliga classic as @BlackYellow come from behind to claim their first league win in Frankfurt since 2013. pic.twitter.com/5uAecGG68y