Όσοι παίκτες της έλειπαν (13), τόσες και περισσότερες ευκαιρίες ξόδεψε η Μπάγερν, όμως, η Γκλάντμπαχ είναι ο κακός της «δαίμονας». Τα Πουλάρια επικράτησαν ξανά, 2-1 με ανατροπή μέσα σε 4' και υποχρέωσαν τους Βαυαρούς σε ποδαρικό με το... αριστερό στο 2022.

Οι «μουτζούρες» της σεζόν ήταν μετρημένες, όπως έχει συνηθίσει άπαντες την τελευταία δεκαετία. Οι δύο, όμως, με κοινό παρονομαστή. Η Γκλάντμπαχ την είχε υποχρεώσει σε απώλεια βαθμών από την 1η αγωνιστική, την απέκλεισε από το Κύπελλο με το εμφατικό, σχεδόν ανεξήγητο 5-0, την είχε νικήσει μέχρι και σε φιλικό στην προετοιμασία. Τι κι αν είχαν να γευστούν νίκη από τις 20 Νοεμβρίου; Τα Πουλάρια «χτύπησαν» ξανά τους πρωταθλητές Γερμανίας, αυτή τη φορά στην έδρα τους (1-2), εκμεταλλευόμενοι τις 13 απουσίες, αλλά φυσικά και τον φανταστικό κίπερ που έχουν κάτω από τα δοκάρια τους, τον MVP, Γιαν Ζόμερ.

@Borussia_en complete stunning first-half turnaround to beat the Champions @FCBayernEN



A proper welcome to #Bundesliga action. #FCBBMG pic.twitter.com/mJjDayd3qL