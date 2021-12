Καν: «Δεν χρειαζόμαστε τον Χάαλαντ, έχουμε τον Λεβαντόφσκι»

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Όλιβερ Καν έβαλε τέλος στα όποια σενάρια κυκλοφόρησαν περί απόκτησης του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελεί το μήλον της έριδος για ολόκληρη την ποδοσφαιρική ελίτ. Τη φετινή σεζόν μετράει 19 τέρματα και πέντε ασίστ, σε 16 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις έως τώρα.

Μεταξύ των ομάδων που έχουν ακουστεί για την απόκτησή του είναι και η Μπάγερν Μονάχου. Ωστόσο, ο Όλιβερ Καν ο οποίος έχει αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή στους Βαυαρούς ξεκαθάρισε πως η ομάδα του δεν σκοπεύει να κινηθεί για την απόκτηση του Νορβηγού επιθετικού, μιας και όπως τόνισε υπάρχει ακόμα ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

«Αν θέλουμε τον Χάαλαντ; Έχουμε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Είναι σίγουρο ότι θα σκοράρει ακόμα 30-40 γκολ για μερικά χρόνια ακόμα», τόνισε χαρακτηριστικά ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών.

Bayern director Oliver Kahn when asked about Erling Haaland as target for the summer: “We have Robert Lewandowski. He's still going to score 30-40 goals for a few more years”, he told @SZ. 🔴 #FCBayern pic.twitter.com/u4ah8eybL2