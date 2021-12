Ντούισμπουργκ - Όσναμπρικ: Διακόπηκε λόγω ρατσιστικής επίθεσης (vid)

Η αναμέτρηση της Ντούισμπουργκ με την Όσναμπρικ διακόπηκε, μετά από απόφαση του διαιτητή, για ρατσιστική επίθεση στον Άαρον Οπόκου των φιλοξενούμενων.

Απίστευτα πράγματα συνέβησαν στον αγώνα της Ντούισμπουργκ με την Όσναμπρικ για την 3η εθνική κατηγορία της του γερμανικού πρωταθλήματος.

Οπαδοί των γηπεδούχων έκαναν ρατσιστική επίθεση στον παίκτη της Όσναμπρικ, Άαρον Οπόκου, με αποτέλεσμα ο διαιτητής της αναμέτρησης, Νίκολας Βίντερ, να διακόψει οριστικά το ματς.

«Ρατσιστική επίθεση στον Οπόκου. Απίστευτο. Άαρον, είμαστε στο πλευρό σου!! ΕΞΩ ΟΙ ΝΑΖΙ!», έγραψε μάλιστα στα social media η Όσναμπρικ με ανάρτησή της στο twitter.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ντούισμπουργκ, Ίνγκο Γουόλντ καταδίκασε τις ενέργειες, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν αντιπροσωπεύουν την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα.

«Αυτή είναι πάντα μια μειοψηφία οπαδών. Ωστόσο, αυτή η μειοψηφία μπορεί να καταστρέψει το ποδόσφαιρο», τόνισε χαρακτηριστικά στο MagentaSport.

🚨 CANCELLED 🚨



Duisburg vs Osnabruck in Germany's third division has been abandoned because of racism from the stands.



The referee ordered players off the pitch because of the abuse, believed to be aimed at Aaron Opoku.



The club have confirmed the culprit has been identified. pic.twitter.com/P1hZiCkyck