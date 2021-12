Ραϊόλα: «Δεν αποκλείεται ο Χάαλαντ να παραμείνει στη Ντόρτμουντ»

Ανοικτό κάθε ενδεχόμενο για το μέλλον του Έρλινγκ Χάαλαντ άφησε ο Μίνο Ραϊόλα, ο οποίος δεν απέκλεισε και το σενάριο παραμονής του Νορβηγού στράικερ στην Ντόρτμουντ, γι' ακόμη μία σεζόν.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, μπορεί να ταλαιπωρήθηκε αρκετά τη φετινή σεζόν με τον τραυματισμό του, ωστόσο παραμένει σε τρομερή φόρμα, έχοντας πετύχει 19 τέρματα σε 16 αναμετρήσεις με τους Βεστφαλούς και αποδεικνύει γιατί είναι το πιο «καυτό» όνομα αυτή την περίοδο στην μεταγραφική αγορά.

Το μέλλον του ωστόσο παραμένει αβέβαιο. Αλλωστε και ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Μίχαελ Ζορκ με δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι Χάαλαντ, μπορεί να αποχωρήσει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει η γερμανική ομάδα, ενώ και ο ο CEO των Βεστφαλών, Χανς-Γιόακιμ Βάτσκε, τόνισε ότι γνωρίζει για το ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς Ρεάλ.

Από την πλευρά του πάντως, ο μάνατζερ του 21χρονου επιθετικού, Μίνο Ραϊόλα δεν απέκλεισε τίποτα και πόσω μάλλον την παραμονή του πελάτη του στην Ντόρτμουντ, γι' ακόμη μία χρονιά.

«Αν μπορεί ο Χάαλαντ να περιμένει τη Μπαρτσελόνα; Ο Χάαλαντ μπορεί να τους περιμένει όλους. Δεν έχουμε προσυμφωνία με κανέναν σύλλογο. Θα ψάξουμε για την καλύτερη επιλογή και δεν αποκλείουμε άλλον έναν χρόνο στη Ντόρτμουντ. Θεωρητικά είναι ακόμα πιθανό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιταλός ατζέντης, στο τηλεοπτικό κανάλι NOS.

