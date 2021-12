Γκλάντμπαχ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-3: Ζευγάρωσε τις νίκες και βλέπει Ευρώπη (vid)

Μπορεί να μόχθησε, να έμεινε να παλεύει με δέκα παίκτες από το 70΄, όμως τελικά η Άιντραχτ δραπέτευσε με το «διπλό» (2-3) από την έδρα της Γκλάντμπαχ και σκαρφάλωσε στην 7η θέση της Bundesliga.

Η αρχή της σεζόν την βρήκε να παλεύει να ξεφύγει από τον... βούρκο. Αγνοώντας το τρίποντο για εβδομάδες και ψάχνοντας απεγνωσμένα στο λήμμα για τη λέξη «νίκη», η Άιντραχτ έδειχνε προς στιγμήν να έχει κολλήσει σε αδιέξοδο.

Αυτές οι μέρες όμως δείχνουν να ανήκουν οριστικά στο παρελθόν, καθώς οι Αετοί μάζεψαν ακόμα ένα τρίποντο απέναντι στη Γκλάντμπαχ (2-3), ζευγάρωσαν τις νίκες τους στο πρωτάθλημα και πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Ωστόσο η επικράτηση κόντρα στα Πουλάρια ήρθε με... μόχθο και από το ξεκίνημα οι γηπεδούχοι απέδειξαν πως δεν θα κατέθεταν εύκολα τα όπλα.

Μόλις στο 6΄ ο Νόιχαουζ άνοιξε το σκορ για τη Γκλάντμπαχ που έβαλε πλώρη να πάει με το προβάδισμα στα αποδυτήρια, όμως στο 45΄ο Μπόρε έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.Στο 50΄η Άιντραχτ κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς με γκολ του Λίνστρομ, προτού ακολουθήσει η ισοφάριση των γηπεδούχων με τον Μπενσεμπαϊνί (54΄). Η χαρά ωστόσο για τα Πουλάρια έμελλε να κρατήσει... δευτερόλεπτα, αφού στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Κάμαντα έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους Αετούς που προσπάθησαν να χαλαρώσουν το τέμπο και να διατηρήσουν το υπέρ τους σκορ.

Η αποβολή του Τούτα (70΄) αύξησε τον βαθμό δυσκολίας στο έργο τους, όμως τελικά οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη 3-2, απέδειξαν πως η «πεντάρα» την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στη Λεβερκούζεν μόνο αναλαμπή δεν ήταν και συνεχίζουν ακάθεκτοι το εντυπωσιακό «ρεφάρισμα» προς τις γερμανικές κορυφές.

