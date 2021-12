Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Λεβερκούζεν 5-2: Ανατροπή και ξέσπασμα με «πεντάρα» (vid)

Η Άιντραχτ βρέθηκε να χάνει με δυο γκολ του Πάτρικ Σικ, όμως χάρη σε μια εκκωφαντική αντεπίθεση έφερε τούμπα το ματς στη Φρανκφούρτη και συνέτριψε 5-2 τη Λεβερκούζεν. Ιστορική νίκη για Γκρόιτερ Φιρτ!

Τα δυο γρήγορα γκολ του... καυτού Πάτρικ Σικ μαρτυρούσαν πως η Λεβερκούζεν θα είχε ένα άνετο απόγευμα στη Φρανκφούρτη. Το μαινόμενο ξέσπασμα όμως που ακολούθησε από την Άιντραχτ δεν το περίμενε κανείς! Με επιθετικό πλουραλισμό και δίψα για θρίαμβο, οι Αετοί πέταξαν ξανά και συνέτριψαν το φάντασμα της Λεβερκούζεν 5-2, σκαρφαλώνοντας την 9η θέση της βαθμολογίας.

Το ξεκίνημα πάντως για τους γηπεδούχους ήταν εφιαλτικό. Ο Τσέχος αρχισκόρερ είχε βρει δίχτυα δυο φορές για τις Ασπιρίνες (5΄,22΄) πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο και έχτισε τα θεμέλια για νίκη της ομάδας του που θα την έφερνε μια ανάσα από τη δεύτερη στη βαθμολογία, Ντόρτμουντ. Παρόλα αυτά, η Άιντραχτ δεν πέταξε λευκή πετσέτα. Μόλις ένα λεπτό μετά το 0-2, ο Τούτα έβαλε εκ νέου τους γηπεδούχους στο παιχνίδι και στο 30΄ο Λίνστρομ επανάφερε την απόλυτη ισορροπία. Μια ισορροπία που στο δεύτερο μέρος όμως εξανεμίστηκε τελείως. Τουναντίον, τη θέση της πήρε ο καθολικός μονόλογος!

Αρχικά στο 50΄ ο Εντικά ολοκλήρωσε μια ονειρική ανατροπή για την Άιντραχτ, η οποία δεν άφησε σε κανένα σημείο το πόδι από το γκάζι και έφτασε σε ακόμη δυο τέρματα. Στο 66΄ο Γιάκιτς έκανε το 4-2 και δέκα λεπτά αργότερα ο Σο κέρασε «πεντάρα » μια ανήμπορη να αντιδράσει Λεβερκούζεν, που απλώς είχε αποδεχτεί ολοκληρωτικά τη μοίρα της.

Συνολικά 324 διαφορετικές ομάδες έχουν συμμετάσχει στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και όλες είχαν καταφέρει να πανηγυρίσουν τουλάχιστον μια νίκη στην έδρα τους. Όλες... εκτός από μια. Η Γκρόιτερ Φιρτ δεν είχε πάρει ποτέ τρίποντο στη Bundesliga και παρέμενε η μοναδική με ανάλογο... επίτευγμα στις κορυφαίες λίγκες. Κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου όμως ήρθε επιτέλους η στιγμής της!

Το γκολ του Νίλσεν (56΄) στάθηκε αρκετό για τους γηπεδούχους να επικρατήσουν 1-0 και να βγουν επιτέλους από αυτό το ταπεινωτικό κλαμπ, στο οποίο βέβαια είχαν παραμείνει... μόνοι τους. Παράλληλα αυτή ήταν και η πρώτη νίκη της Γκρόιτερ Φιρτ στο φετινό πρωτάθλημα, η οποία ωστόσο μπορεί να αποτελέσει κεφάλαιο για τους γηπεδούχους προκειμένου να ξεκολλήσουν από τον πάτο της βαθμολογίας.

Stop whatever you're doing and watch all SEVEN goals as @Eintracht_ENG came from 2-0 down for a sensational 5-2 #Bundesliga win in #SGEB04! 🤩 pic.twitter.com/WkYqAoDLaG