Ντέιβις: Το εξωπραγματικό σπριντ και το γκολ του κόντρα στον Παναμά (vid)

Τον χαρακτηρισμό «μηχανάκι» δικαίωσε γι' ακόμη μία φορά, ε μια απίστευτη κούρσα στον αγώνα της εθνικής του ομάδας κόντρα στον Παναμά, ο Αλφόνσο Ντέιβις.

Ο 20χρονος αμυντικός των Βαυαρών, είναι γρήγορος, εξαιρετικά γρήγορος, τόσο γρήγορος που θα μπορούσε να σταδιοδρομήσει στα σπριντ, εάν δεν επέλεγε το ποδόσφαιρο και τη Μπάγερν Μονάχου για να κάνει καριέρα.

Ωστόσο, στον αγώνα του Καναδά απέναντι στον Παναμά για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Ντέιβις είχε την ευκαιρία να επιδείξει τα στιβικά προσόντα του.

Συγκεκριμένα, στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Αδεκούμπε φαινόταν ότι ήλεγχε την μπάλα, αφήνοντας της να περάσει εκτός ορίων προκειμένου να κερδίσει το πλάγιο. Ωστόσο, ο... από μηχανής Θεός, Αλφόνσο Ντέιβις, εμφανίστηκε από το πουθενά, κατάφερε να του κλέψει την μπάλα, να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή και στο τέλος να πετύχει ένα πανέμορφο τέρμα.

Με αυτόν τον τρόπο, βοήθησε την ομάδα του να πάρει τη νίκη με 4-1, κόντρα στον Παναμά.

WHAT. A. GOAL! 😱



Alphonso Davies is just too good. He scores the game winner to lead Canada 🇨🇦 to a huge 4-1 victory over Panama in #WorldCupQualifiers ⚽️ pic.twitter.com/l0RhTR1oGf