Κανείς δεν πανηγύρισε την ανατροπή της Παρί απέναντι στη Σίτι τόσο έντονα όσο ο Αλ Κελαϊφί, που αποθέωσε τους παίκτες του αλλά και τον προπονητή μετά το ιστορικό ματς στο «Παρκ Ντε Πρενς».

Μια νύχτα που δύσκολα θα ξεχαστεί στο Παρίσι, ειδικά από τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί ήταν η χθεσινή (22/1) στο «Παρκ Ντε Πρενς», με την Παρί Σεν Ζερμέν να κάνει μία από τις πιο συναρπαστικές της φετινές εμφανίσεις. Οι Παριζιάνοι ανέτρεψαν το ματς κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League και πήραν τη νίκη με 4-2, κάτι το οποίο έκανε τον ισχυρό άνδρα της ομάδας να πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Στις κερκίδες, ο Νάσερ Αλ Κελαϊφί έζησε το ματς με αμείωτη ένταση. Ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε ενώ περνούσε όλα τα στάδια, από την αγωνία στην ξέφρενη χαρά. Mετά το τελευταίο σφύριγμα, ο πρόεδρος της Παρί δεν μπορούσε να κρύψει τα συναισθήματά του και ξέσπασε δείχνοντας τι σημαίνει το ποδόσφαιρο γι' αυτόν.

Nasser Al-Khelaïfi’s reaction after PSG scored the 4th goal to seal the win. ❤️💙🇶🇦 pic.twitter.com/he2zUK24E1