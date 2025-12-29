Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ότμαν Μπουσαΐντ για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2.5 ετών στον Άρη.

Ο 25χρονος Βελγομαροκινός επιθετικός θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική κίνηση του Άρη για τον χειμώνα καθώς οι «κίτρινοι» έχουν κοινοποιήσει τη συμφωνία μαζί του για συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028. Ο Ότμαν Μπουσαΐντ προέρχεται από ένα ανενεργό πρώτο μισό της σεζόν με την Αλ Νασρ, ωστόσο, στον Άρη εκτιμούν ότι διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να πάρει φανέλα βασικού στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο βραχύσωμος επιθετικός έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Ολλανδία καθώς αγωνίστηκε στις Ουτρέχτη, Μπρέντα.

Φτάνοντας σήμερα (29/12) στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης, Ρούμπεν Ρέγες, με τον οποίον θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τον ρόλο του στην ομάδα. Ο Μπουσαΐντ θα υποβληθεί αύριο (30/12) σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για να ενταχθεί το συντομότερο δυνατό στις προπονήσεις της ομάδας.