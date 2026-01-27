Australian Open: Στους «4» χωρίς να χάσει σετ ο Αλκαράθ
Μία θέση στη τελική τετράδα του Australian Open «έκλεισε» ο Κάρλος Αλκαράθ, αφού επικράτησε με σχετική ευκολία (3-0 στα σετ) του Άλεξ Ντε Μινόρ. Το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης νίκησε τον 26χρόνο Αυστραλό με 7-5, 6-2, 6-1, σφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο το εισιτήριο του για την επόμενη φάση του θεσμού.
Αντίπαλος του στους «4» θα είναι ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος νωρίτερα πήρε την πρόκριση απέναντι στον Τιέν. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο νεαρός τενίστας προκρίνεται στα ημιτελικά του θεσμού, καθώς τις δύο προηγούμενες χρονιές (2024/2025) αποκλείστηκε στους «8» από Ζβέρεφ και Τζόκοβιτς αντίστοιχα.
Ο επικείμενος αγώνας της Παρασκευής (30/01, 05:30) θα είναι ο 12ος ανάμεσα στο νούμερο 1 και το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, με την προϊστορία των δύο να βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία (6-6). Η τελευταία τους αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στις 17/08 στα ημιτελικά του ATP Σινσινάτι και νικητή τον Αλκαράθ με 2-0 στα σετ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.