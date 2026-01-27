Με μεγάλη άνεση προκρίθηκε στα ημιτελικά του Australian Open ο Κάρλος Αλκαράθ, επικρατώντας στους «8» του Ντε Μινόρ.

Μία θέση στη τελική τετράδα του Australian Open «έκλεισε» ο Κάρλος Αλκαράθ, αφού επικράτησε με σχετική ευκολία (3-0 στα σετ) του Άλεξ Ντε Μινόρ. Το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης νίκησε τον 26χρόνο Αυστραλό με 7-5, 6-2, 6-1, σφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο το εισιτήριο του για την επόμενη φάση του θεσμού.

Αντίπαλος του στους «4» θα είναι ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος νωρίτερα πήρε την πρόκριση απέναντι στον Τιέν. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο νεαρός τενίστας προκρίνεται στα ημιτελικά του θεσμού, καθώς τις δύο προηγούμενες χρονιές (2024/2025) αποκλείστηκε στους «8» από Ζβέρεφ και Τζόκοβιτς αντίστοιχα.

Ο επικείμενος αγώνας της Παρασκευής (30/01, 05:30) θα είναι ο 12ος ανάμεσα στο νούμερο 1 και το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, με την προϊστορία των δύο να βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία (6-6). Η τελευταία τους αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στις 17/08 στα ημιτελικά του ATP Σινσινάτι και νικητή τον Αλκαράθ με 2-0 στα σετ.