Μία θέση στην τελική 8άδα του Australian Open έκλεισαν οι Ελίνα Σβιτολίνα και Αρίνα Σαμπαλένκα. Απέναντι σε Μίρα Αντρέεβα και Βικτόρια Εμποκό αντίστοιχα δεν έχασαν σετ και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του θεσμού.

Στο ματς που τράβηξε τα βλέμματα στη φάση των "16", η Ελίνα Σβιτολίνα επικράτησε με 6-2, 6-4 της Μίρα Αντρέεβα. Η 31χρονη τενίστρια έπαιξε πολύ καλό τένις, εκμεταλλευόμενη τα πολλά λάθη της αντιπάλου της (33). Παράλληλα πέτυχε πέντε breaks έναντι δύο της Ρωσίδας και έτσι κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση του πρώτου Grand Slam στη σεζόν.

Επόμενη αντίπαλος της Σβιτολίνα θα είναι η Κόκο Γκοφ, η οποία πήρε τη νίκη επί της Καρολίνα Μούχοβα με 6-1, 3-6, 6-3.

Λίγο νωρίτερα, προηγήθηκε το ματς της Αρίνα Σαμπαλένκα. Απέναντι στην Βικτόρια Εμποκό δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και σφράγισε το εισιτήριο για την 8άδα με 6-1, 7-6(1). Το πρώτο σετ ήταν μονόλογος για την Λευκορωσίδα τενίστρια, ενώ στο δεύτερο είδε την Καναδέζα να πραγματοποιεί σημαντική αντίδραση.

Το δεύτερο σετ κρίθηκε στο tie-break, όπου εκεί η Νο.1 του κόσμου δεν άφησε πολλά περιθώρια στην αντίπαλό της για να σκεφτεί κάτι θετικό. Με 7-1 έκλεισε το σετ 7-6(1) και πανηγύρισε τη νίκη - πρόκριση στα προημιτελικά. Επόμενη αντίπαλός της θα είναι η Ίβα Γιόβιτς, η οποία κυριάρχησε με 6-0, 6-1 της Γιούλια Πουτίντσεβα.