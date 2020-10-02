40 ισοπαλί€‎$

To SOCCER "X" PROGRAMME εντυπωσίασε το προηγούμενο Π/Σ/Κ/Δ προσφέροντας 17 νικηφόρες ισοπαλίες στις 40 που προτάθηκαν με το κέρδος να ξεπερνάει το 20% !
Το bwm.gr ελέω της συνεργασίας μαζί του, δανείζεται αυτήν την παρτίδα σημείων και την χαρίζει και σε εσάς.
SOCCER «X» PROGRAMME 2020 (Νο 541 -> 580)
541) FRANCE NATIONAL : AVRANCHES - CHOLET -> X (3.00)
542) FRANCE NATIONAL : BASTIA-BORGO - BOURG-EN-BRESSE -> X (2.90)
543) FRANCE NATIONAL : VILLEFRANCHE - LE MANS -> X (3.00)
544) FRANCE NATIONAL : LAVAL - RED STAR -> X (3.10)
545) FRANCE LIGUE II : CHATEAROYX - NIORT -> X (3.10)
546) FRANCE LIGUE II : PARI FC - LE HAVRE -> X (3.00)
547) FRANCE LIGUE II : PAU - NANCY -> X (3.00)
548) FRANCE LIGUE II : AUXERRE - AJACCIO -> X (3.00)
549) GREECE SUPER LEAGUE 1 : LAMIA - NPS VOLOS -> X (3.10)
550) GREECE SUPER LEAGUE 1 : PANAITOLIKOS - ASTERAS TRIPOLIS -> X (3.25)
551) PORTUGAL PRIMEIRA LIGA : MOREIRENSE - BOAVISTA -> X (3.00)
552) PORTUGAL PRIMEIRA LIGA : NACIONAL - BELENENSES -> X (3.10)
553) SPAIN PRIMERA DIVISION : CADIZ - GRANADA -> X (2.90)
554) SPAIN PRIMERA DIVISION : OSASUNA - CELTA VIGO -> X (3.00)
555) SPAIN PRIMERA DIVISION : DEPORTIVO ALAVES - ATHLETIC BILBAO -> X (3.10)
556) SPAIN PRIMERA DIVISION : ELCHE - HUESCA -> X (3.10)
557) SPAIN SEGUNDA DIVISION : MIRANDES - PONFERRADINA -> X (2.75)
558) SPAIN SEGUNDA DIVISION : ALBACETE - OVIEDO -> X (2.80)
559) SPAIN SEGUNDA DIVISION : FC CARTAGENA - LUGO -> X (2.80)
560) SPAIN SEGUNDA DIVISION : GIRONA - FUENLABRADA -> X (2.90)
561) ITALY SERIE B : VIRTUS ENTELLA - REGGIANA -> X (3.00)
562) ITALY SERIE B : VENEZIA - FROSINONE -> X (3.00)
563) ITALY SERIE B : VICENZA VIRTUS - PORDENONE -> X (3.10)
564) ITALY SERIE A : PARMA - VERONA -> X (3.10)
565) BRAZIL SERIE B : CRB - AVAI -> X (2.80)
566) BRAZIL SERIE B : BOTAFOGO SP - PARANA -> X (2.90)
567) BRAZIL SERIE B : BRASIL DE PELOTAS - CHAPECOENSE-> X (2.90)
568) BRAZIL SERIE B : FIGUEIRENSE - OESTE -> X (2.80)
569) BRAZIL SERIE A : FORTALEZA - ATLETICO GO -> X (3.10)
570) COLOMBIA PRIMERA A : ALIANZA PETROLERA - ONCE CALDAS -> X (3.00)
571) COLOMBIA PRIMERA A : PATRIOTAS BOYACA - JUNIOR -> X (2.90)
572) COLOMBIA PRIMERA A : DEPORTIVO PEREIRA - DEPORTES TOLIMA -> X (3.00)
573) PORTUGAL SEGUNDA LIGA : COVA PIEDADE - AROUCA -> X (3.00)
574) PORTUGAL SEGUNDA LIGA : VIZELA - CHAVES -> X (3.00)
575) PORTUGAL SEGUNDA LIGA : PENAFIEL - MAFRA -> X (3.00)
576) ENGLAND CHAMPIONSHIP : ROTHERHAM UNITED - HUDDERSFIELD TOWN -> X (3.10)
577) ENGLAND CHAMPIONSHIP : SWANSEA - MILLWALL -> X (3.10)
578) JAPAN J2 LEAGUE : TOCHIGI - V-VAREN NAGASAKI -> X (3.10)
579) JAPAN J2 LEAGUE : MITO HOLLYHOCK - FAGIANO OKAYAMA -> X (3.10)
580) ROMANIA LIGA I : GAZ METAN MEDIAS - HERMANNSTADT -> X (3.10)
ΥΓ. Όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα ισοπαλιών (νευρωνικών δικτύων) στείλτε e-mail με τίτλο "ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ & LIVE" ή "SOCCER X PROGRAMME" στο betwithme365@gmail.com (ως bonus προσφέρουν ως και 4 live την ημέρα στο messenger σας σε ημίχρονα αγώνων για να υπάρχει το διαθέσιμο διάστημα ώστε να πονταριστούν από εσάς), ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικά και να αγοράσετε ή να επινοικιάσετε το πρόγραμμα.