Μπλιντ: «Είμαι εντάξει, αισθάνομαι καλά» (pic)

Ευχάριστα είναι τα νέο που έρχονται από τον Ντάλεϊ Μπλιντ. Ο αμυντικός του Άγιαξ, ο οποίος κατέρρευσε στον αγώνα με την Χέρτα, δηλώνει ότι αισθάνεται καλά.

Ο παίκτης είχε διαγνωστεί με μυοκαρδίτιδα και τον περασμένο Φλεβάρη βρέθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της ομάδας του για το ματς με την Ουτρέχτη δύο μήνες μετά τη διάγνωση του προβλήματος.

Ωστόσο, κόντρα στην Χέρτα, φαίνεται ότι η καρδιά του δεν άντεξε την πίεση με αποτέλεσμα, ο 30χρονος να πέσει στο έδαφος δείχνοντας το στήθος του. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και απέναντι στην Βαλένθια.

Πλέον, αναμένεται να υποβληθεί σε νέο κύκλο εξετάσεων για να φανεί το κατά πόσο είναι σε θέση να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο.

Πάντως, ο ίδιος, μέσω του twitter ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον κι ο ίδιος δηλώνει ότι αισθάνεται καλά.

«Πολλά ευχαριστώ για όλα τα ευγενικά μηνύματα που έλαβα. Μπορώ να πω ότι είμαι εντάξει και αισθάνομαι καλά».

Many thanks for all the kind messages I received . I can say that I’m okay and feeling fine. pic.twitter.com/uBhD1jV5An

— Daley Blind (@BlindDaley) August 26, 2020