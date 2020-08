Ανατροπή δεδομένων ή... βεστφαλική ντρίμπλα στο έντονο φλερτ του Τζέιντον Σάντσο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος φαίνεται πλέον ότι δεν θα καταλήξει σε γάμο, τουλάχιστον στην διάρκεια αυτού του καλοκαιριού.

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μίχαελ Τσορκ, σε συζήτηση με τους δημοσιογράφους στο περιθώριο προπόνησης της ομάδας, ήταν κατηγορηματικός σχετικά με το άμεσο μέλλον του νεαρού Άγγλου μεσοεπιθετικού.

«Κάνουμε σχέδια που περιλαμβάνουν τον Τζέιντον Σάντσο. Θα παίξει για εμάς την επόμενη σεζόν. Η απόφαση είναι οριστική. Πιστεύω ότι αυτό απαντά σε όλες τις ερωτήσεις» είπε χαρακτηριστικά ο Τσορκ, σε μια δήλωση που ανέβηκε και στον επίσημο λογαριασμό της Ντόρτμουντ, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

Πρέπει να σημειωθεί, βεβαίως, ότι το καλοκαίρι του 2017, ο Τσορκ έλεγε ότι «ο Ουσμάν Ντεμπελέ έχει πολυετές συμβόλαιο και κάνουμε σχέδια μαζί του. Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις (σ.σ. εννοώντας την Μπαρτσελόνα). Ο Ουσμάν θα παίξει για τη Ντόρτμουντ την επόμενη σεζόν». Λίγες ημέρες αργότερα, ως γνωστόν, ο Ουσμάν Ντεμπελέ υπέγραφε στην Μπαρτσελόνα, αντί 105+30 εκατομμυρίων ευρώ.

Michael Zorc presser:

"We plan on having Jadon Sancho in our team this season, the decision is final. I think that answers all our questions." pic.twitter.com/Dy6PwEK3io

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 10, 2020