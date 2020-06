Η Λίβερπουλ αποθεώνει το πρότυπο Ράσφορντ! (pic)

Ο Μάρκους Ράσφορντ είναι το πρόσωπο των ημερών!

Είναι το πρόσωπο που η κάθε κοινωνία θέλει να έχει!

Είναι το παράδειγμα που πρέπει να μπαίνει σε κάθε σπίτι και να αποτελεί φάρο για τα παιδιά μας. Για εμάς τους ίδιους.

Ο Αγγλος επιθετικός, πίεσε, προσπάθησε και... νίκησε! Ετσι, με τη συμβολή του καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού θα παρέχονται τα δωρεάν γεύματα προς τα σχολεία για τα παιδιά!

Θυμίζουμε πως ο ίδιος έχει φροντίσει για όλους τους πιτσιρικάδες και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα για εκατομμύρια σπίτια!

Αυτήν την κίνησή του αποθέωσε κι η Λίβερπουλ, με τους «reds να αφήνουν στην άκρη κάθε αντιπαλότητα (εντός γηπέδων) και να βάζουν πάνω απ' όλα τον... άνθρωπο!

«Τα παιδιά της περιοχής μας θα επωφεληθούν εξαιτίας των ενεργειών αυτού του αξιόλογου προτύπου. Από τη Λίβερπουλ με αγάπη», γράφουν οι άνθρωποι της ομάδας του Μέρσισαϊντ δίνοντας το παράδειγμα!

Με τέτοιες κινήσεις (και από τις δύο πλευρές) η κοινωνία γίνεται καλύτερη. Παίρνεις μια βαθιά ανάσα και πιστεύεις ότι υπάρχει φως εκεί έξω.

Children in our region will benefit because of the actions of this remarkable role model

From Liverpool With Love. https://t.co/mSatwzZZ2E

— Liverpool FC (at ) (@LFC) June 16, 2020