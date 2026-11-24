Η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ είναι μέχρι και σήμερα η μοναδική ομάδα από τη Λευκορωσία που έχει αγωνιστεί σε ομίλους του Champions League αλλά κινδυνεύει με υποβιβασμό.

Υπάρχουν πολλά κλαμπ που έπαιξαν στους ομίλους του Champions League από τις αρχές του 2000 μέχρι και πριν τον κορωνοϊό το 2019. Μεταξύ αυτών είναι και η ΜΠΑΤΕ Μπόρισοφ, η οποία παραμένει μέχρι και σήμερα η μοναδική ομάδα από τη Λευκορωσία που έχει δώσει το παρών στη διοργάνωση και όχι μόνο μία φορά.

Συγκεκριμένα έχει βρεθεί πέντε φορές σε ομίλους του Champions League και άλλες δύο έχει συνεχίσει στο Europa League ενώ μετράει ιστορικές νίκες όπως κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου το 2012 (3-1) ή τη Ρόμα το 2015 (3-2) αλλά και το διπλό στη Λιλ το 2012 (3-1). Παράλληλα είναι από τις πετυχημένες ομάδες της χώρας με 15 τίτλους πρωταθλητή ενώ κατέκτησε και το κύπελλο τη φετινή σεζόν.

Να τονίσουμε ότι η ΜΠΑΤΕ αποτέλεσε... εφιάλτη για τις ελληνικές ομάδες καθώς είχε νικήσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Europa League (3-1) και την ΑΕΚ στη Λευκορωσία (2-1) ενώ μετράει επίσης μία ήττα από τον Δικέφαλο του Βορρά (1-4) και μία ισοπαλία με την Ένωση (2-2).

Ωστόσο, φαίνεται πως τα μεγαλεία της ΜΠΑΤΕ είναι μία μακρινή ανάμνηση, με τον σύλλογο να αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι μόνιμα μακριά από την κορυφή του πρωταθλήματος. Ωστόσο φέτος, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα.

Συγκεκριμένα, με μία αγωνιστική να απομένει, η ΜΠΑΤΕ είναι στη ζώνη του υποβιβασμού και στο -2 από τις θέσεις που οδηγούν στα μπαράζ, με αποτέλεσμα να χρειάζεται τη νίκη και συνδυασμό αποτελεσμάτων για να μην βιώσει τον οδυνηρό υποβιβασμό για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Στην τελευταία στροφή, η ΜΠΑΤΕ υποδέχεται την 2η κατηγορίας, Ίσλοχ, η οποία θέλει επίσης τη νίκη για να διεκδικήσει τις όποιες μαθηματικές πιθανότητες έχει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.