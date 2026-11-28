Ο προπονητής της Εστουντιάντες, Αλεξάντερ Μεδίνα, έχει δώσει πολύ ιδιαίτερες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του ενόψει του τελικού του Copa Libertadores με την Παλμέιρας.

Εστουντιάντες και Παλμέιρας διασταυρώνουν σε λίγο τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό του Copa Libertadores στο Μοντεβιδέο, με τον προπονητή των Αργεντινών, Αλεξάντερ Μεδίνα, να έχει... λοκάρει το βαρύτιμο τρόπαιο, θέλοντας να το κατακτήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Μάλιστα, ο Ουρουγουανός φαίνεται πως έφτιαξε μία λίστα με δέκα οδηγίες που έχει δώσει στους ποδοσφαιριστές του, με τη μία να είναι πιο... λατινοαμερικάνικη από την άλλη! Τι ακριβώς αναγράφεται στο χαρτί που έχει κολληθεί στον τοίχο των αποδυτηρίων;

Μεταξύ άλλων, πως δεν χαιρετάει κανείς κανέναν αντίπαλο με εξαίρεση τον αρχηγό, ότι το πρώτο σκληρό τάκλιν πρέπει να γίνει από πλευράς Εστουντιάντες, ότι σε περίπτωση σύρραξης, πρέπει οι Αργεντινοί να είναι περισσότεροι και πως πρέπει πάντα κάποιος να έχει το νου του στον Μάρκος Ρόχο...

Αναλυτικά:

1. Δεν χαιρετάμε τον αντίπαλο, με εξαίρεση τον αρχηγό του.

2. Παίζουμε δυνατά και με ένταση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

3. Δεν σηκώνουμε τον αντίπαλο από το χορτάρι, εκτός αν αυτό είναι αποτέλεσμα ενός ιδιαίτερα σκληρού μαρκαρίσματος.

4. Το πρώτο σκληρό τάκλιν είναι δικό μας.

5. Κερδίζουμε όλες τις διεκδικούμενες μπάλες.

6. Σε περίπτωση που ξεσπάσει σύρραξη, πρέπει πάντα να υπερέχουμε αριθμητικά σε παίκτες.

7. Προφανώς, δεν δείχνουμε πόνο για τίποτα.

8. Στους τελικούς αρχίζουμε και τελειώνουμε με τους 11 στρατιώτες μας όρθιους.

9. Πάντα κάποιος έχει το νου του στον Ρόχο.

10. ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΕΜΕΙΣ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.