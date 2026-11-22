Παρέδες: Λιποθύμησε on air μετά το ματς της Μπόκα Τζούνιορς
Η Μπόκα Τζούνιορς επικράτησε της Ατλέτικο Μινέιρο με 2-0 και κατέκτησε το Κόπα Σουνταμερικάνα, ωστόσο ένα απρόσμενο σκηνικό έβαλε για λίγο... φρένο στους πανηγυρισμούς των Αργεντινών.
Μετά την αναμέτρηση, ο Λεάντρο Παρέδες εμφανίστηκε στο flash interview για να παραχωρήσει δηλώσεις, με τον 32χρονο χαφ να χάνει τις αισθήσεις του και να καταρρέει μπροστά στις κάμερες! Αμέσως ο δημοσιογράφος έτρεξε να δει εάν ο παίκτης είναι καλά, ενώ διεκόπη και η ζωντανή μετάδοση της συνέντευξής του.
Ο ίδιος είχε παρουσιάσει εμφανή σημάδια κόπωσης και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, με τον προπονητή του μάλιστα να τον αντικαθιστά στο 58ο λεπτό προληπτικά. Όπως διέρρευσε στα αργεντίνικα Μέσα, ο Παρέδες είναι καλά στην υγεία του, δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό και η αδιαθεσία του οφείλεται στην κούραση και τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή.
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🚨| Leandro Paredes fainted during a live interview with DSports, leaving those present concerned. 😳🎙️ Fortunately, the Argentine midfielder is doing well now. ❤️🇦🇷 https://t.co/NZaxiasbta— FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) November 22, 2026
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