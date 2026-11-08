Μπόκα Τζόυνιορς: Κατέκτησε τον τίτλο στην Αργεντινή με δραματικό φινάλε (vids)

Μπόκα Τζόυνιορς: Κατέκτησε τον τίτλο στην Αργεντινή με δραματικό φινάλε (vids)

Μανώλης Μακρόπουλος
Μπόκα Τζόυνιορς: Κατέκτησε τον τίτλο στην Αργεντινή με δραματικό φινάλε (vids)

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Σε ένα δραματικό φινάλε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, η Μπόκα Τζούνιορς αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Αργεντινής και... ξενέρωσε τους φίλους της Ροσάριο Σεντράλ που ήδη πανηγύριζαν.

Απίθανες σκηνές που ο αθλητισμός χαρίζει απλόχερα εκτυλίχθηκαν στην Αργεντινή τα ξημερώματα της Κυριακής (8/11), στο φινάλε του πρωταθλήματος.

Η Ροσάριο Σεντράλ φαινόταν πως θα είναι η πρωταθλήτρια του 2026 στη συνολική βαθμολογία (Tabla Anual) αφού είχε 62 πόντους, έναντι 61 της Μπόκα Τζούνιορς, που βρισκόταν στο 0-0 με την Ντεφένσα Χουστίσια. Μάλιστα, οι οπαδοί της (Ροσάριο) ήδη είχαν κάνει... ντου στο γήπεδο και πανηγύριζαν τον τίτλο.

Λογάριαζαν όμως χωρίς τον Ένερ Βαλέντσια, τον άλλοτε άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που με γκολ στο 90+6' έκανε το 1-0 για την Μπόκα και της χάρισε τον εν λόγω τίτλο έπειτα από 4 χρόνια. Το κατάμεστο «Λα Μπομπονέρα» πήρε... φωτιά και οι παίκτες σήκωσαν ψηλά το τρόπαιο, το πρώτο από τα 5 που διεκδικούν μέσα στον επόμενο ενάμιση μήνα.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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