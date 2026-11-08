Μπόκα Τζόυνιορς: Κατέκτησε τον τίτλο στην Αργεντινή με δραματικό φινάλε (vids)
Απίθανες σκηνές που ο αθλητισμός χαρίζει απλόχερα εκτυλίχθηκαν στην Αργεντινή τα ξημερώματα της Κυριακής (8/11), στο φινάλε του πρωταθλήματος.
Η Ροσάριο Σεντράλ φαινόταν πως θα είναι η πρωταθλήτρια του 2026 στη συνολική βαθμολογία (Tabla Anual) αφού είχε 62 πόντους, έναντι 61 της Μπόκα Τζούνιορς, που βρισκόταν στο 0-0 με την Ντεφένσα Χουστίσια. Μάλιστα, οι οπαδοί της (Ροσάριο) ήδη είχαν κάνει... ντου στο γήπεδο και πανηγύριζαν τον τίτλο.
ACÁ ESTÁ EL VIDEO COMPLETO, GUARDALO. https://t.co/7mdZn3g4Uc— isma (@ismanewells) November 7, 2026
Λογάριαζαν όμως χωρίς τον Ένερ Βαλέντσια, τον άλλοτε άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που με γκολ στο 90+6' έκανε το 1-0 για την Μπόκα και της χάρισε τον εν λόγω τίτλο έπειτα από 4 χρόνια. Το κατάμεστο «Λα Μπομπονέρα» πήρε... φωτιά και οι παίκτες σήκωσαν ψηλά το τρόπαιο, το πρώτο από τα 5 που διεκδικούν μέσα στον επόμενο ενάμιση μήνα.
EL GOL DEL CAMPEONATO DE ENNER VALENCIA. https://t.co/FWkEFxLiTQ— Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 7, 2026
Seremos menos malos que los demás https://t.co/V9OoS7aS5L— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 8, 2026
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