Ινφαντίνο vs Ντιαλό, η μάχη για την προεδρία της FIFA φουντώνει και η αμφισβήτηση της παντοδυναμίας του Ελβετού είναι εμφανής.

Η αναμέτρηση για την προεδρία της FIFA ανάμεσα στον Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος διεκδικεί την τέταρτη διαδοχική θητεία του, και τον βασικό του αντίπαλο, Φιλίπ Ντιαλό, ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια πολύ πιο αμφίρροπη διαδικασία απ' όσο δείχνουν αρχικά οι συσχετισμοί. Ο Ιταλοελβετός παράγοντας έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και μήνες την προεκλογική του εκστρατεία, πραγματοποιώντας συνεχείς επαφές με ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες σε ολόκληρο τον κόσμο και επιδιώκοντας να εξασφαλίσει τη στήριξή τους. Παρά τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει ορισμένες από τις πρόσφατες αποφάσεις και πρωτοβουλίες του, εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρά ερείσματα στην Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική.

Ωστόσο, η υποψηφιότητα του Ντιαλό, ο οποίος έχει την ενεργή υποστήριξη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτει νέα δεδομένα στην εκλογική διαδικασία. Ο Γάλλος παράγοντας εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό ψήφων από την Ευρώπη, η οποία διαθέτει 55 ψήφους, αλλά και από την CONCACAF, που εκπροσωπεί 35 ομοσπονδίες της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής, καθώς και της Καραϊβικής.

Η μάχη, πάντως, δεν περιορίζεται στους δύο βασικούς διεκδικητές. Η UEFA επιχειρεί να ενισχύσει την επιρροή της στην Αφρική, αναζητώντας συμμάχους μεταξύ των εθνικών ομοσπονδιών, ενώ στην Ασία η υποψηφιότητα του πρώην προέδρου της ιαπωνικής ομοσπονδίας, Κόζο Τατζίμα, ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης μπορεί να διαδραματίσουν και οι πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ινφαντίνο ενδέχεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις στο αμερικανικό Κογκρέσο για τις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 18 Μαρτίου στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Μέχρι τότε, οι δύο πλευρές καλούνται να διαμορφώσουν τις συμμαχίες τους σε μια εκλογική διαδικασία στην οποία οι διεθνείς σχέσεις, οι πολιτικές ισορροπίες και οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις αναμένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ευρωπαϊκή αντεπίθεση

Η UEFA δεν σκοπεύει να παρακολουθήσει παθητικά την προσπάθεια του Τζιάνι Ινφαντίνο να εξασφαλίσει ακόμη μία θητεία στην προεδρία της FIFA. Το τελευταίο διάστημα επιχειρεί να διευρύνει την επιρροή της στην Αφρική, προσεγγίζοντας ομοσπονδίες όπως εκείνες της Αλγερίας, της Τανζανίας και της Σενεγάλης. Πρόκειται για χώρες που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγκαταλέγονται σε εκείνες που θα μπορούσαν να εκφράσουν επιφυλάξεις απέναντι στη σημερινή ηγεσία της διεθνούς ομοσπονδίας, ιδίως εξαιτίας της σχέσης του Ινφαντίνο με το Μαρόκο.

Την ίδια στιγμή, η ευρωπαϊκή πλευρά διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διερεύνησης της διοικητικής διαχείρισης του Ινφαντίνο, τόσο στην Ελβετία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος είναι να εξεταστούν οι δραστηριότητες της FIFA και να εντοπιστούν ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προεκλογική εκστρατεία.

Στο μεταξύ, ο Φιλίπ Ντιαλό καλείται να οργανώσει μια ισχυρή ομάδα υποστήριξης, με πρόσωπα που γνωρίζουν σε βάθος τη λειτουργία της FIFA και τις ισορροπίες στο εσωτερικό της. Ένα όνομα που συζητείται έντονα είναι εκείνο του Κέβιν Λαμούρ, πρώην υψηλόβαθμου στελέχους της διεθνούς ομοσπονδίας, ο οποίος απομακρύνθηκε από τον Ινφαντίνο αφού εξέφρασε αντιρρήσεις για τις πρωτοβουλίες του.

Η προεκλογική περίοδος θα διαρκέσει έως τις 18 Μαρτίου και κάθε εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει τις συμμαχίες και τις επιλογές των 211 ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.