Ο Φιλίπ Ντιαλό είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να αντιμετωπίσει τον Τζιάνι Ινφαντίνο στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές της FIFA, μιας και η γαλλική ομοσπονδία ενέκρινε την υποψηφιότητά του.

Η γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ενέκρινε την υποψηφιότητα του Φιλίπ Ντιαλό για την προεδρία της FIFA. Αυτό σημαίνει ότι ο 63χρονος παράγοντας, που προτάθηκε από τη UEFA, θα αντιμετωπίσει εκτος συγκλονιστικού απροόπτου τον νυν πρόεδρο Τζάνι Ινφαντίνο στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 18 Μαρτίου.

Η διαδικασία προβλέπει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη τουλάχιστον πέντε εθνικών ομοσπονδιών και να περάσουν από αυστηρό έλεγχο μέχρι τον Φεβρουάριο. Αν ο Ντιαλό κερδίσει κι αναλάβει καθήκοντα, θα γραφτεί στην ιστορία ως ο δέκατος εκλεγμένος πρόεδρος της FIFA από το 1904 κι ο τρίτος Γάλλος.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο ήλπιζε πως θα κατέβει χωρίς αντίπαλο στην εκλογική διαδικασία διεκδικώντας την τέταρτη θητεία του παρά τις σοβαρές αντιδράσεις που υπάρχουν. Μέχρι στιγμής, όμως, ο 63χρονος έχει τη στήριξη από την πλειονότητα των 55 μελών που απαρτίζουν την UEFA.

Θυμίζουμε ότι η θητεία του Ντιαλό στη γαλλική ομοσπονδία έχει κριθεί ως επιτυχημένη, καθώς είναι αυτός που ανέθεσε στον Ζιντάν τη διαδοχή του Ντεσάν στον πάγκο των Τρικολόρ, φέροντας ξανά τον Γάλλο θρύλο σε επαφή με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.