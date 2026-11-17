Τα «μάτια» τους στον Δουβίκα έχουν ομάδες τόσο από την Premier League, όσο και από την Bundesliga. Ωστόσο η Κόμο δεν είναι διατεθειμένη να τον αποχωριστεί, όπως αναφέρει δημοσίευμα.

Ο Τάσος Δουβίκας βγάζει μάτια με τη φανέλα της Κόμο και, όπως είναι φυσικό, έχει μπει στα «ραντάρ» κορυφαίων συλλόγων από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Ο 27χρονος Έλληνας φορ έχει ήδη βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα πέντε φορές σε 11 παιχνίδια στο ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ στο Champions League μετράει 6 τέρματα σε 4 ματς, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.

Δεν είναι λίγες, άλλωστε, οι φορές που ο Σεσκ Φάμπρεγας έχει πλέξει το εγκώμιο του Έλληνα φορ, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες υπέγραψε νέο συμβόλαιο, που τον κρατά στο ιταλικό κλαμπ έως το 2031. Ωστόσο, αρκετοί υποψήφιοι «μνηστήρες» καραδοκούν για την περίπτωσή του.

Συγκεκριμένα οπως αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα «Tuttomercatoweb», ομάδες τόσο από την Premier League όσο και από την Bundesliga εξετάζουν την περίπτωση του .Μάλιστα, σύμφωνα με το εν λόγω ίδιο δημοσίευμα, υπήρξαν επαφές με την Κόμο, προκειμένου να μάθουν υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να προχωρήσει μια πιθανή μεταγραφή.

Ωστόσο η Κόμο δεν μπήκε σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, καθώς δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να παραχωρήσει τον Δουβίκα, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.