Ο Μαρσέλο μαγνήτισε τα βλέμματα στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ καθώς παρακολούθησε από τις εξέδρες το παιχνίδι και το Gazzetta μεταφέρει κάθε του κίνηση.

Η ομάδα της Κ19 της ΑΕΚ υπέκυψε στην ανωτερότητα της Ρεάλ Μαδρίτης και γνώρισε την πρώτη της ήττα στο Youth League με 4-1 στο Σεραφείδιο, όπου στις εξέδρες βρέθηκε ένας παλιός γνώριμος του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Μαρσέλο ταξίδεψε στην Αθήνα προκειμένου να δει από κοντά τον γιο του, Έντσο Άλβες, ο οποίος φορά τα χρώματα των μερένχες στο τμήμα της Κ19 και αγωνίστηκε σε όλο το ματς κόντρα στην Ένωση.

Ο Βραζιλιάνος αστέρας που φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και του Ολυμπιακού ήταν πόλος έλξης για τους οπαδούς της ΑΕΚ που βρέθηκαν στο γήπεδο και πριν τον αγώνα, στο ημίχρονο και στο φινάλε, έλαβε την αγάπη του κόσμου με αρκετούς να βγάζουν μαζί του φωτογραφίες και να παίρνουν αυτόγραφα.

Ο ίδιος ήταν με τη γυναίκα του και από την πρώτη στιγμή είχαν τα μάτια τους καρφωμένα πάνω στον γιο τους, τον οποίο τραβούσαν φωτογραφίες και βίντεο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Μάλιστα, τη στιγμή που σκόραρε για το 2-1 της Ρεάλ, ο Μαρσέλο σηκώθηκε και πανηγύρισε το τέρμα του γιου του δείχνοντας τη χαρά του για το παιδί μου, ωστόσο είχε και ένα αστείο στιγμιότυπο στο 43', όταν ο Έντσο Άλβες επιχείρησε να κάνει ένα ανάποδο ψαλίδι αλλά οι αμυντικοί της ΑΕΚ έκοψαν την μπάλα πριν φτάσει σε αυτόν, με τον πατέρα του να γελάει για αυτή την προσπάθεια.

🔥👏 Παράνοια από τους φίλους της Ένωσης για τον Μαρσέλο, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο Σεραφείδιο για το ΑΕΚ-Ρεάλ! 💪 Ο Βραζιλιάνος σταρ παρακολούθησε το γιο του που αγωνίστηκε βασικός και ο οποίος σκόραρε κόντρα στην ελληνική ομάδα #aekfc https://t.co/0QGI8XtoPy — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 4, 2026

Στο τέλος του αγώνα, ο Βραζιλιάνος αστέρας πήγε αμέσως στα αποδυτήρια για να συγχαρεί τα παιδιά της Ρεάλ και κατά την αποχώρηση του είδε πλήθος κόσμου να... πέφτει πάνω του για να φωτογραφηθεί και να πάρει ένα αυτόγραφο, δείχνοντας την αγάπη προς το πρόσωπο του.