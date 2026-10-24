Ο Ιβάν Τόνεϊ έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, λόγω μιας περίεργης εκτέλεσης πέναλτι που πραγματοποίησε.

Στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Αχλί συνεχίζει την ποδοσφαιρική του πορεία ο Ιβάν Τόνεϊ, ένας από τους Άγγλος επιθετικούς που ξεχώρισαν τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς ωστόσο εν τέλει να κάνει (μέχρι τώρα) το μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Ο 30χρονος στράικερ άφησε την Μπρέντφορντ πίσω στο 2024 για τη Saudi Pro League, έχοντας ήδη κατακτήσει δυο Ασιατικά Champions League και ένα Σούπερ Καπ, με 85 γκολ και 19 ασίστ σε 106 συμμετοχές. Το τελευταίο του... τεμάχιο ωστόσο, έχει γίνει viral.

Πρόκειται για μια εκτέλεση πέναλτι στον αγώνα με την Αλ Καλιτζ (4-1), ο τρόπος της οποίας η αλήθεια είναι πως δεν είναι και ο πιο συνηθισμένος, καθώς ο Τόνεϊ έστησε την μπάλα και αμέσως μετά το σφύριγμα σούταρε δίχως φόρα, προκαλώντας την έκπληξη συμπαικτών και αντιπάλων, ακόμη και του διαιτητή.