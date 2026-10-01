Αθώος για τις κατηγορίες περί επίθεσης και σωματικής βλάβης, δήλωσε ο Ιβάν Τόνι, ο οποίος εν τέλη αφέθηκε ελεύθερος από το Δικαστήριο του Γουέστμινστερ.

Ήταν 6 Δεκεμβρίου του 2025, όταν ο Ιβάν Τόνι χτύπησε τον Σέιμπερ Ντα Σίλβα σε νυχτερινό κέντρο στο Λονδίνο. Ο πλέον παίκτης της Αλ Αχλί, εμφανίστηκε σήμερα Πέμπτη (1/10) στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ, όπου αντιμετώπισε για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη κατηγορία και δήλωσε αθώος.



Πιο συγκεκριμένα, ο Τόνι κατηγορείται ότι εκείνο το βράδυ, χτύπησε τον Σέιμπερ Ντα Σίλβα με κουτουλιά και γροθιά και του προκάλεσε σωματική βλάβη. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, μέχρι την επόμενη ακρόαση στο «Crown Court» του Σάουθγουορκ, στις 29 Οκτωβρίου.

Ο εκπρόσωπός του μάλιστα, δήλωσε πως «ο Ιβάν αναγνωρίζει την κατηγορία και, παρότι είναι φυσιολογικό να έχει σοκαριστεί, ανυπομονεί να του δοθεί η ευκαιρία να αποδείξει την αθωότητά του στο δικαστήριο».

Ο Τόνι αποκτήθηκε από τη Νιούκαστλ σε ηλικία 19 ετών, το 2018 μετακόμισε στην Πίτερμπρο Γιουνάιτεντ και δύο χρόνια αργότερα, πήρε μεταγραφή στην Μπρέντφορντ, την οποία βοήθησε να εξασφαλίσει την άνοδο στην Premier League. Στη συνέχεια και το 2024, υπέγραψε στην Αλ Αχλί για το ποσό των 40 εκατ. λιρών όπως αναφέρουν δημοσιεύματα.

Με την Εθνική Αγγλίας μετρά 10 συμμετοχές και ένα γκολ, ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκε στην τελευταία αποστολή των «Τριών Λιονταριών» για το Nations League.