Η Ουρουγουάη περνάει τη διαιτησία στην ψηφιακή εποχή, αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές πλαστικές κάρτες με ηλεκτρονικές συσκευές.

Σε μια πρωτοποριακή κίνηση που στοχεύει στον πλήρη εκσυγχρονισμό του αθλήματος, το ποδόσφαιρο της Ουρουγουάης δοκιμάζει για πρώτη φορά ψηφιακές κάρτες, αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές που χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια.

Η νέα αυτή τεχνολογία βασίζεται σε μια ειδική ηλεκτρονική συσκευή, η οποία όταν η διαιτητής θέλει να παρατηρήσει ή να αποβάλλει έναν ποδοσφαιριστή, η οθόνη ανάβει με το αντίστοιχο χρώμα. Παράλληλα επιτρέπει και την άμεση καταγραφή αλλαγών, γκολ και ποινών. Όλες οι πληροφορίες μεταφέρονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο στο επίσημο σύστημα της ομοσπονδίας, χωρίς να χρειάζονται χειρόγραφες σημειώσεις.

🚨JUST IN: Referees in Uruguay have started to use digital yellow and red cards The device tracks every booking, substitution, goal, and penalty https://t.co/W5ou76gAPd — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 16, 2026

Παρά τα ξεκάθαρα πλεονεκτήματα στην ταχύτητα και την ακρίβεια της καταγραφής, οι πρώτες δοκιμές έφεραν στην επιφάνεια προβλήματα. Η ορατότητα της οθόνης κάτω από το έντονο φως της ημέρας δυσκόλεψε τόσο τους φιλάθλους που βρίσκονταν στο γήπεδο όσο και τους τηλεθεατές.

Οι δημιουργοί της συσκευής συνεχίζουν τις βελτιώσεις με σκοπό η τεχνολογία αυτή να πάρει έγκριση για χρήση σε διεθνείς διοργανώσεις.