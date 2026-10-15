Τζάνι Ινφαντίνο: Απολογήθηκε στο Δ.Σ. της FIFA
Για περίπου 3,5 ώρες συνεδρίασε την Πέμπτη (15/10) στη Ζυρίχη το Δ.Σ. της FIFA, με τον Τζάνι Ινφαντίνο να συναντιέται για πρώτη φορά με τα μέλη του συμβουλίου μετά την αποτυχημένη του απόπειρα να επιτρέψει την είσοδο ιδιωτών στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Όπως αναφέρει το BBC, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας δέχτηκε πολλές ερωτήσεις για το θέμα, καθώς και για άλλα ζητήματα, όπως το σκάνδαλο Μπάλογκαν, η βράβευση του Ντόναλντ Τραμπ η χρηματοδότηση των εθνικών Ομοσπονδιών.
Σύμφωνα με την Ντέμπι Χιούιτ, πρόεδρο της FA και εκ των αντιπροέδρων της FIFA, «το απογοητευτικό είναι ότι δεν λάβαμε απαντήσεις σε καμία από τις ερωτήσεις που κάναμε, όπως για παράδειγμα να δούμε τα έγγραφα για το FIFA Forward Enterprise (σ.σ. το σχέδιο για την είσοδο ιδιωτών στο Μουντιάλ).
Ρώτησα “γιατί όχι” και έλαβα την απάντηση να υποβάλουμε τα ερωτήματά μας γραπτώς... Νομίζω πως ο άνθρωπος αυτός πρέπει να μας δώσει αυτές τις απαντήσεις και αν δεν το κάνει, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι πρόεδρος της FIFA. Κι αυτό είναι κάτι που ειπώθηκε στη συνάντηση».
Ο Ινφαντίνο απολογήθηκε για το FIFA Forward Enterprise, με τη Χιούιτ να εξηγεί ότι «υπήρξε κάποια μεταμέλεια στην απολογία του, αυτό για το οποίο ζήτησε συγγνώμη ήταν ουσιαστικά το ότι δεν ανέφερε τίποτα στο συμβούλιο. Αν το μετανιώνεις τόσο πολύ, μοιράσου το μαζί μας».
Infantino apologises to Fifa Council - but told he's still not fit to lead https://t.co/SuLZ28ykCs— BBC News (UK) (@BBCNews) October 15, 2026
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