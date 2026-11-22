Ο Πανσερραϊκός συνέτριψε με 6-1 τη Ζάκυνθο και συνέχισε την ανέλιξη του στη βαθμολογία της Super League 2. Ισοπαλία για Ολυμπιακό Β' και Απόλλωνα Καλαμαριάς (1-1), οι οποίοι παραμένουν στην επικίνδυνη ζώνη.

Μετά το «στραβοπάτημα» της Athens Kallithea στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας η κυριακάτικη δράση της Super League 2 συνεχίστηκε με την ευρεία εκτός έδρας νίκη του Πανσερραϊκού επί της Ζακύνθου με 6-1 και με την ισοπαλία του Ολυμπιακού Β' με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς (1-1) στο Ρέντη.

Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός 1-6

Στo Mαρκόπουλο ο Πανσερραϊκός επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς συνέτριψε την ουραγό Ζάκυνθο με το ευρύ 6-1. Τρίτη διαδοχική νίκη για την ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη, η οποία έφτασε τους 19 βαθμούς (έχοντας και την τιμωρία -4), ενώ οι Νησιώτες παρέμειναν στους 4 πόντους.

Πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού τα Λιοντάρια είχαν σκοράρει τρεις φορές, με τους Παντελάκη (11'), Τεϊσέιρα (25') και Γεωργιάδη (28'). Οι τυπικά γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν, προσωρινά, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με γκολ του Μπεν Κμαγιάλ.

Στο δεύτερο μέρος ο Πασάς «χτύπησε» δις με τον Πασά, στο 49' και στο 86', ενώ ενδιάμεσα είχε βάλει το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ και ο Βερνάρδος (81'). Μάλιστα ο αρχισκόρερ των Σερραίων θα μπορούσε να είχε χατ τρικ, όμως στο 72' η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι η προσπάθεια του.

Ζάκυνθος (Φυντάνης): Τσόγκας, Σινγκ (22′ Πεταυράκης), Γυφτομήτρος, Περέιρα, Κάσσος, Αναστασόπουλος (73′ Τσίτσκας), Νέιρα, Κουάδρα, Καρίμ (73′ Ζοάο Μάριο), Παναγιωτούδης (52′ Σέλμα), Μπαστακός.

Πανσερραϊκός (Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Γεωργιάδης, Μορέιρα (63′ Οικονόμου), Βασιλάκος (75′ Αρμουγκόμ), Ρουμιάντσεβ, Τσέλιος (64′ Μπαρμπόζα), Βερνάρδος, Τεϊσέιρα (75′ Κωτσόπουλος), Πασάς (87′ Σμπώκος).

Ολυμπιακός Β' - Απόλλων Καλαμαριάς 1-1

Ισοπαλία που δεν «βόλεψε» κανέναν στο Ρέντη. Ο Ολυμπιακός Β' και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς έμειναν στο 1-1 κι αμφότεροι παραμένουν στη ζώνη του υποβιβασμού. Δυο δοκάρια οι Πειραιώτες.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 26' με σουτ του Βοριαζίδη και οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 39' με κεφαλιά του Τανούλη. Στο 69' ο Μπιλάλ ισοφάρισε και στο 77' θα μπορούσε να γυρίσει το ματς, όταν βγήκε τετ α τετ με τον Κυρίτση κι έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Ολυμπιακός Β' (Ρούμπιο): Στουρνάρας, Μπακούλας, Μπιλάλ, Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Μωϋσιάδης (80′ Πλις), Σαντής (75′ Αγγελάκης), Ζουγλής (80′ Βενέτης), Μαρτίνης, Λεγκίσι (59′ Τουφάκης), Ρολάκης.

Απόλλων Καλαμαριάς (Μιλίνκοβιτς): Κυρίτσης, Αθανασίου (46′ Γανόπουλος), Πέρες, Ντιαλόσι, Μανωλάκης (81′ Τσαπακίδης), Πιαστόπουλος, Άτσκα, Προύντζος (75′ Καπρόφ), Καραμπέρης (75′ Λέο), Κυριακίδης (81′ Ντιόπ), Βοριαζίδης.

Super League 2 - 12η αγωνιστική

Αποτελέσματα

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Β' AKTOR 2-1

Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου 2-0

Πανθρακικός - Πανιώνιος 0-0

Αν. Καρδίτσας - Athens Kallithea 0-0

Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός 1-6

Ολυμπιακός Β' - Απ. Καλαμαριάς 1-1

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

ΠΑΣ Πύργος - Μαρκό 14:45

ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου 15:00

Η βαθμολογία

Μαρκό 29

ΑΕΛ Novibet 23

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Athens Kallithea 21

Πανιώνιος 21

Νίκη Βόλου 20

Πανσερραϊκός 19

Ελλάς Σύρου 19

Πανσερραϊκός 16

Αστέρας Β' AKTOR 16

Πανθρακικός 14

Αναγ. Καρδίτσας 12

ΠΑΟΚ Β' 12

Νέστος Χρυσ. 12

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Απ. Καλαμαριάς 10

ΠΑΣ Πύργος 9

Ολυμπιακός Β' 7

Ζάκυνθος 4

* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση 4 βαθμών.