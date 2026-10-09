Σον Ντάις: Διαφημίζει προφυλακτικά Durex σε απίθανο βίντεο
Όντας χωρίς δουλειά από τότε που απομακρύνθηκε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στις αρχές του 2026, ο Σον Ντάις έχει χρόνο για άλλες επαγγελματικές περιπέτειες και έτσι έγινε το κεντρικό πρόσωπο της νέας καμπάνιας της... Durex!
Ο έμπειρος προπονητής πρωταγωνιστεί στη διαφήμιση της γνωστής εταιρείας προφυλακτικών, η οποία σύναψε συνεργασία για όλη τη σεζόν με την ερασιτεχνική Γούντλι Γιουνάιτεντ. Στο πλάι του Ντάις, βλέπουμε τον influencer Στιβ Μπράκνολ, με το δίδυμο να αναλαμβάνει, υποτίθεται, τον σύλλογο και να οραματίζεται στο να τον οδηγήσει στην πολυπόθητη άνοδο.
Το διάρκειας 1,5 λεπτού βίντεο περιλαμβάνει κυρίως σεξουαλικά λογοπαίγνια και υπονοούμενα και αναμενόμενα έγινε άμεσα viral, με άπαντες να παραδέχονται πως δεν είχαν ιδέα πως έχουν ανάγκη να δουν τον Ντάις να διαφημίζει προφυλακτικά, μέχρι που εμφανίστηκε στην οθόνη τους το εν λόγω διαφημιστικό...
Sean Dyche in a Durex advert was not on my 2026 bingo card… 🤣 https://t.co/zAG2QGcfHr— Sleeper Football (@SleeperFooty) October 9, 2026
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