Ισπανία: Ποδοσφαιριστής κουβάλησε τσάντα γιατρού για τις βοήθειες σε οπαδό
Τον θαυμασμό της κοινής γνώμης εξασφάλισε μέσω μίας υπέροχης κίνησής του ο Άντι Εσκουδέρο. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή της Χέρκουλες, ομάδας της Γ' κατηγορίας της Ισπανίας, ο οποίος συνέβαλε στο να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες σε οπαδό που αντιμετώπισε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Χαέν.
Με τον αγώνα να έχει διακοπεί λόγω του περιστατικού, ο 27χρονος εξτρέμ είδε ένα μέλος του ιατρικού επιτελείου να πλησιάζει κρατώντας μία μεγάλη ιατρική τσάντα και έσπευσε να την πάρει προκειμένου να την πάει τρέχοντας όσο πιο δυνατά μπορούσε στην κερκίδα.
Το σχετικό βίντεο έγινε γρήγορα viral, με άπαντες να επαινούν τον Εσκουδέρο για τη συμβολή του στην παροχή των πρώτων βοηθειών στον φίλαθλο που αντιμετώπισε πρόβλημα, δίχως να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την υγεία του.
👏 El rápido 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐧𝐝𝐲 𝐄𝐬𝐜𝐮𝐝𝐞𝐫𝐨. El jugador del @cfhercules acudió rápidamente a por el botiquín de primeros auxilios para 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐚𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨 en la grada del José Rico Pérez. @Primera_RFEF #LaCasaDelFútbol— Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 3, 2026
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