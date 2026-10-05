Ο Άντι Εσκουδέρο της Χέρκουλες τράβηξε τα βλέμματα με την κίνησή του μετά από έκτακτο ιατρικό περιστατικό στην κερκίδα σε ματς με τη Χαέν.

Τον θαυμασμό της κοινής γνώμης εξασφάλισε μέσω μίας υπέροχης κίνησής του ο Άντι Εσκουδέρο. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή της Χέρκουλες, ομάδας της Γ' κατηγορίας της Ισπανίας, ο οποίος συνέβαλε στο να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες σε οπαδό που αντιμετώπισε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Χαέν.

Με τον αγώνα να έχει διακοπεί λόγω του περιστατικού, ο 27χρονος εξτρέμ είδε ένα μέλος του ιατρικού επιτελείου να πλησιάζει κρατώντας μία μεγάλη ιατρική τσάντα και έσπευσε να την πάρει προκειμένου να την πάει τρέχοντας όσο πιο δυνατά μπορούσε στην κερκίδα.

Το σχετικό βίντεο έγινε γρήγορα viral, με άπαντες να επαινούν τον Εσκουδέρο για τη συμβολή του στην παροχή των πρώτων βοηθειών στον φίλαθλο που αντιμετώπισε πρόβλημα, δίχως να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την υγεία του.