Με την ψυχολογία στα ύψη για το 3/3 η Εθνική!

Η Ελλάδα υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League και η ψυχολογία της είναι στα ύψη.

Η Εθνική προέρχεται από ένα σπουδαίο διπλό (1-0) στην έδρα της Γερμανίας έχοντας για χρυσό σκόρερ τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν άριστα στημένο τακτικά, άντεξε στην πίεση των Γερμανών και μετά το 60’ ανέβασε στροφές. Προειδοποίησε με μία τεράστια χαμένη ευκαιρία του Ιωαννίδη και στο 74’ ο Κουρμπέλης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Έτσι η Ελλάδα έκανε το 2/2 και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για δύο εντός έδρας ματς με Ολλανδία (1/10) και Γερμανία (4/10). Βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 6 βαθμούς και ξέρει ότι αν βγει αλώβητη από αυτά τα δύο ματς θα γίνει φαβορί ακόμα και για την πρώτη θέση του ομίλου της!

Οι δύο εμφανίσεις και τα αποτελέσματα της «γαλανόλευκης» έχουν γεμίσει με αυτοπεποίθηση τόσο το κοινό όσο και τους ανθρώπους στην ομάδα. Η διπλή ευκαιρία στο 1Χ βρίσκεται σε απόδοση 1.60 στη Novibet.

Ο Γιοβάνοβιτς είδε τον Βαγιαννίδη να αποχωρεί τραυματίας στο ημίχρονο του ματς με τη Γερμανία, η συμμετοχή του είναι αμφίβολη και γι’ αυτό τον λόγο ο Σέρβος τεχνικός κάλεσε τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα.

Εκεί που υπάρχει πλουραλισμός είναι στην επιθετική γραμμή της ομάδας. Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπορεί να μην έχει σκοράρει έως τώρα αλλά με την εικόνα που έχει βοηθάει τα μέγιστα την Εθνική. Τώρα μπορεί να κάνει και αυτό που ξέρει πολύ καλά και το να βρει δίχτυα απέναντι στην Ολλανδία προσφέρεται σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

Οι «οράνιε» πήραν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση καθώς επικράτησαν με 2-1 της Σερβίας στο Βελιγράδι, είδαν όμως τον Χάκπο να αποχωρεί τραυματίας. Ο Τσάβι δεν μπορεί να υπολογίζει στον επιθετικό της Λίβερπουλ και έτσι καταστρώνει τα σχέδια του χωρίς αυτόν. Ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ πήρε τη θέση του και αναμένεται να βρεθεί και τώρα στο αρχικό σχήμα.

Τέλος, μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

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