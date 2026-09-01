Με τρεις συνεχόμενες ήττες, η σουηδική Σίριους βλέπει το όνειρο του παρθενικού της πρωταθλήματος να δυσκολεύει, αν και παραμένει πρώτη στην Allsvenskan.

Λιγότερο από έναν μήνα πριν, γράφαμε ότι η Σίριους τρελαίνει κόσμο στη Σουηδία και πηγαίνει καρφί για το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της, έχοντας αποσπαστεί δώδεκα βαθμούς από τον δεύτερο και ούσα αήττητη στην Allsvenskan.

Τώρα, τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά, με το σουηδικό κλαμπ να μετρά τρεις συνεχόμενες ήττες, μία ενάντια στη Μιάλμπι (3-4, ενώ νικούσε 3-0), μία ενάντια στη Χάκεν (0-3) και μία ενάντια στη Μάλμε (0-1), με αποτέλεσμα η διαφορά να έχει πέσει στους έξι βαθμούς - κι αυτό χάρη στην ήττα της Χάμαρμπι από την ΑΪΚ Στοκχόλμης.

Οφείλεται να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έχουν αποτελέσει παρελθόν οι βασικότατοι Ούρε και Βάλτα, ενώ και ο Μπιέρκεμπο συνδέεται με ομάδες από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος Σουηδίας, απομένουν έντεκα αγωνιστικές, με τη Σίριους πάντως να πρέπει να βγάλει άμεσα αντίδραση αν δεν θέλει να αποφύγει μία δραματική απώλεια ενός τίτλου που έμοιαζε μέχρι πρότινος βέβαιος. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί πως η Χάμαρμπι, που καταδιώκει την πρωτοπόρο, ψάχνει το πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 2001.