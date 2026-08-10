Η απίθανη Σίριους είναι τεράστιο φαβορί για τον τίτλο του πρωταθλητή στη Σουηδία, ούσα αήττητη και στο +12 από τους διώκτες της.

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, το σουηδικό ποδόσφαιρο ζει πρωτόγνωρες στιγμές. Το 2025, η Μιάλμπι... κούφανε τους πάντες, κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της τον τίτλο του πρωταθλητή στην Allsvenskan.

Φέτος, θα περίμενε κανείς να αποκατασταθεί η τάξη, με τη Μάλμε ή κάποια εκ των ΑΪΚ Στοκχόλμης, Τζουργκάρντεν, Έλφσμποργκ ή Νόρκεπινγκ να ανεβαίνει στην κορυφή. Αμ δε! Μετά το πέρας 16 αγωνιστικών, τη μοναξιά της κορυφής της βαθμολογίας απολαμβάνει η Σίριους, που μπορεί με να γκέλαρε (2-2) ενάντια στην Μπρομαποϊκάρνα, εντούτοις βρίσκεται στο +12 από τη Χάμαρμπι...

Με απολογισμό 13-3-0, ο άσημος σύλλογος από την Ουπσάλα πάει καρφί για το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας του και παράλληλα την έξοδο στα προκριματικά του Champions League. Πλήγμα αποτελεί η αποχώρηση του πρώτου σκόρερ, Ρόμπι Γιουρ, που συνδέθηκε με τον ΠΑΟΚ αλλά θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλλη, με τη διαφορά που έχει πάρει η ομάδα του Αντρέας Ένγκελμαρκ πάντως να είναι σημαντική.

Αξίζει να σημειωθεί πως η περσινή πρωταθλήτρια, Μιάλμπι, είναι μόλις 13η στη βαθμολογία, ενώ η πολυνίκης Μάλμε, μόλις ένατη και σε άμεσο κίνδυνο να μην βγει καν Ευρώπη.