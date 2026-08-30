Stoiximan Super League: Προϋποθέσεις… ματσάρας στο «Κλ. Βικελίδης», ζόρικη έξοδος για ΠΑΟΚ, με Ζότα Σίλβα ο Ολυμπιακός, με φόρα η ΑΕΚ

Με τις αναμετρήσεις της Κυριακής (30/8) συνεχίζεται η δράση για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στις 19:30, ο Άρης υποδέχεται τον ΟΦΗ σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κόντρα.

Η ομάδα του Γρηγορίου έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν, με δύο εκτός έδρας νίκες. Το 2-0 επί της Αναγέννησης στην Καρδίτσα και το 3-2 απέναντι στην Καλαμάτα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, με σπουδαία ανατροπή. Πίσω στο σκορ μέχρι το 88' όταν ισοφάρισε με τον Φαμπιάνο, που με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στις καθυστερήσεις έδωσε το τρίποντο στον Άρη.

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Ο ΟΦΗ είναι εκπληκτικός στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου. Πήρε το Super Cup, το τρίποντο στην πρεμιέρα με τον Βόλο και την πανηγυρική πρόκριση στη League Phase του Europa League με δύο νίκες (3-0 εντός, 2-0 εκτός) κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας! Ημέρες ευφορίας για τον Κόντη και τους παίκτες του, που θέλουν να μεταφέρουν το μομέντουμ και στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Άρης έχει κίνητρο και δίψα για τη φετινή σεζόν, ωστόσο οι τιμές του άσου δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αγώνα. Ο ΟΦΗ «πετάει» αγωνιστικά, δεν είναι απλή υπόθεση να διατηρήσει το σερί του, σίγουρα ωστόσο δεν είναι και εύκολο να τον κοντράρεις αυτή την εποχή. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Οver 8,5 κόρνερ & Over 3,5 οφσάιντ σε απόδοση 5.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 20:15 στο Περιστέρι συγκρούονται Ατρόμητος και ΠΑΟΚ. Οι Περιστεριώτες επικράτησαν 3-1 του Πύργου για το Κύπελλο Ελλάδας και ακολούθως... έβγαλαν το λάδι του Ολυμπιακού στο Φάληρο, στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League. Με καλή οργάνωση πίσω από τη μπάλα και έλεγχο των χώρων ανασταλτικά, ο Ατρόμητος κρατούσε το μηδέν για περισσότερα από 80 λεπτά, ωστόσο λύγισε από το γκολ του Κάρμο για το τελικό 1-0 υπέρ των Πειραιωτών.

Στο 2.50 απόδοση να τερματίσει στο Top 2 της κανονικής περιόδου ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προσπάθεια του στο πρωτάθλημα με το 4-0 επί του Λεβαδειακού, όμως αποχαιρέτησε νωρίς την Ευρώπη. Έδωσε μεγάλη μάχη στη ρεβάνς με την Μπραν, γύρισε το ματς από το 2-0, ισοφάρισε αλλά δέχθηκε τρίτο τέρμα πριν το φινάλε. Η ήττα 3-2 στη Νορβηγία σε συνδυασμό με το 1-1 της Τούμπας, άφησε τον ΠΑΟΚ εκτός League Phase του Conference League και στοίχισε τον πρώτο στόχο της σεζόν. Περίεργο γενικά το κλίμα στον «δικέφαλο» που αναμένεται να ενισχυθεί μεταγραφικά τις επόμενες μέρες.

Ο Ατρόμητος είναι πάντα σκληρό καρύδι απέναντι στους μεγάλους και πετυχαίνει τον ΠΑΟΚ σε μια δύσκολη συγκυρία. Προφανές το φαβορί, αλλά το ματς κρύβει παγίδες. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Χουτεσιώτης 3+ αποκρούσεις & Over 4,5 κάρτες σε απόδοση 5.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

Για τις 21:00 είναι προγραμματισμένη η σέντρα στο «Θ. Κολοκοτρώνης», ανάμεσα σε Αστέρα και Ολυμπιακό. Οι Αρκάδες ηττήθηκαν 3-1 στην πρεμιέρα από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, σκορ και αποτέλεσμα που δεν «δικαιολογείται» από την στατιστική. Στο 40% - 60% η κατοχή μπάλας, 4(4) - 14(6) οι τελικές, 1-3 τα κόρνερ, 2-4 οι μεγάλες ευκαιρίες, 72% - 80% το ποσοστό εύστοχων μεταβιβάσεων και 0.62 - 1.08 τα xG, κι όμως ο Αστέρας δεν πήρε τίποτα από το ματς.

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Εμφανώς επηρεασμένος από τον αποκλεισμό του κόντρα στη Ναϊμέγκεν, ο Ολυμπιακός... έφτυσε αίμα για να κερδίσει στην πρεμιέρα τον Ατρόμητο. Σίγουρα βελτιωμένη η εικόνα της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, ειδικά στον τρόπο ανάπτυξης και την δημιουργία, τελείωσε το ματς με 70% κατοχή μπάλας, 26 τελικές (10 στον στόχο), 14 κόρνερ και 438/515 πάσες (85%), ένα χαμένο πέναλτι και επτά κλασικές ευκαιρίες. Με τον Κάρμο να δίνει τη λύση στο 82' για το τελικό 1-0. Πήρε τον Πέντερσεν, φουλάρει για τρεις ακόμη μεταγραφές ο Ολυμπιακός.

Ο Αστέρας αδικείται από την έκβαση της πρεμιέρας και συνήθως βρίσκει τρόπο να «στριμώχνει» τους μεγάλους στην Τρίπολη. Ο Ολυμπιακός θέλει εναγωνίως το 2/2, για να κερδίσει χρόνο και ηρεμία, οι αποδόσεις στο «διπλό» όμως δεν έχουν αξία. Το συνδυαστικό στοίχημα Under 3,5 γκολ & Ζότα Σίλβα γκολ ή ασίστ & Ολυμπιακός Over 4,5 κόρνερ σε απόδοση 6.40 στο Bet Builder της Stoiximan.

Το πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Κηφισιά - ΑΕΚ στο Δημοτικό γήπεδο Νεάπολης (21:00). Σαφές αγωνιστικό δείγμα για τους γηπεδούχους δεν υπάρχει, καθώς πέραν των φιλικών έχει ένα επίσημο στο ενεργητικό της. Το 6-1 επί της Ζακύνθου για το Κύπελλο Ελλάδας, με έξι διαφορετικούς σκόρερ. Αναβλήθηκε το ματς της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό, που έκανε τη χρήση του ανάλογου δικαιώματος λόγω της ευρωπαϊκής ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε.

Στο 3.00 απόδοση να κατακτήσουν τη Stoiximan Super League οι κιτρινόμαυροι

Η ΑΕΚ ανέκαμψε πολύ γρήγορα μετά την απώλεια του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ. Επικράτησε 4-0 του Ηρακλή στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος και με το ίδιο σκορ πήρε πανηγυρική πρόκριση στη ρεβάνς με την Λέφσκι Σόφιας για τα playoffs του Champions League. Εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Ρόμα, Ντόρτμουντ, Σαχτάρ, Κόμο, Γαλατάσαράι και ΛΑΣΚ.

Η Κηφισιά αποτελεί ένα ερώτημα ως προς την κατάσταση και τη δυναμική της, η ΑΕΚ έχει ψυχολογία στα ύψη και τους Βάργκας - Γιόβιτς να εκτελούν ασταμάτητα. Το συνδυαστικό στοίχημα 2/2 & Ραμίρες 4+ αποκρούσεις & ΑΕΚ Over 2,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 7.80 στο Bet Builder της Stoiximan.



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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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