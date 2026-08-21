ΠΣΑΠΠ: Ένα εγχειρίδιο για τη διάσειση, ένα βήμα για ασφαλέστερο ποδόσφαιρο

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστριών, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τον ΠΣΑΠΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος προχώρησε στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου εγχειριδίου για τη διάσειση, με στόχο να αποτελέσει ένα πρακτικό και εύχρηστο εργαλείο ενημέρωσης για όλους τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου.

Ο Dr. Γεώργιος Κακαβάς επιμελήθηκε το επιστημονικό κείμενο και ο Γιάννης Διβόλης υλοποίησε τον σχεδιασμό.

Η διάσειση αποτελεί έναν τραυματισμό που απαιτεί έγκαιρη αναγνώριση, ορθή αξιολόγηση και υπεύθυνη διαχείριση. Για τον λόγο αυτό, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για τη διάσειση, τα σημεία και τα συμπτώματα που πρέπει να αναγνωρίζονται, καθώς και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αντιμετώπισης και επιστροφής στην αγωνιστική δραστηριότητα.

Ο ΠΣΑΠΠ εξέδωσε το εγχειρίδιο σε έντυπη μορφή για όλες τις ομάδες ανδρών και γυναικών, ώστε να είναι διαθέσιμο στα μέλη του και σε όλα τα αγωνιστικά και ιατρικά επιτελεία. Παράλληλα, το περιεχόμενό του έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΣΑΠΠ, προκειμένου να είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο Πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γεώργιος Μπαντής, δήλωσε:

«Η προστασία της υγείας των αθλητών και των αθλητριών είναι βασική προϋπόθεση για να υπάρχει ποδόσφαιρο. Η διάσειση είναι ένας τραυματισμός που δεν επιτρέπει αυτοσχεδιασμούς, υποτίμηση ή την αντίληψη ότι “ο παίκτης πρέπει να συνεχίσει”. Χρειάζεται γνώση, σωστή ενημέρωση και τήρηση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων. Ως ΠΣΑΠΠ θέλουμε να συμβάλλουμε έμπρακτα στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστριες. Γι’ αυτό και επιλέξαμε το συγκεκριμένο εγχειρίδιο να φτάσει σε κάθε ομάδα, αλλά και να είναι διαθέσιμο ψηφιακά σε όλους. Ευχαριστώ θερμά τον Dr. Γεώργιο Κακαβά για την επιστημονική του συμβολή και τη συνεργασία του, καθώς και τον Γιάννη Διβόλη για τον σχεδιασμό. Η ενημέρωση και η πρόληψη είναι μέρος της προστασίας των ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστριών και αυτήν την ευθύνη πρέπει να την μοιραζόμαστε όλοι όσοι υπηρετούμε το ποδόσφαιρο».

Ο Dr. Γεώργιος Κακαβάς δήλωσε:

«Η διάσειση είναι ένας τραυματισμός που για πολύ καιρό υποτιμήθηκε στο ποδόσφαιρο. Σήμερα γνωρίζουμε ότι πρόκειται για βλάβη του εγκεφάλου που απαιτεί άμεση αναγνώριση και σωστή διαχείριση. Η επιστροφή στον αγώνα χωρίς ολοκληρωμένη αποθεραπεία μπορεί να έχει σοβαρές και μόνιμες συνέπειες για την υγεία του αθλητή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συνεργάστηκα με τον ΠΣΑΠΠ για την εκπόνηση αυτού του εγχειριδίου, γιατί η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο πρακτικό και κατανοητό από όλους: παίκτες, προπονητές, και ιατρικό επιτελείο, έτσι ώστε η ορθή αντιμετώπιση της διάσεισης να γίνει μέρος της κουλτούρας του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Το εγχειρίδιο αποτελεί ακόμη μία πρωτοβουλία του ΠΣΑΠΠ με επίκεντρο τον άνθρωπο και στόχο ένα ποδόσφαιρο, στο οποίο η υγεία και η ασφάλεια των αθλητών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

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