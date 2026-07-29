Στο πρωτάθλημα Βραζιλίας ο Βίκτορ Γκάμπριελ της Ιντερνασιονάλ έσπασε το πόδι αντιπάλου του και η ομάδα του παρουσίασε ψεύτικο βίντεο στην απολογία του.

Απίστευτα πράγματα στη Βραζιλία! Ο Βίκτορ Γκάμπριελ της Ιντερνασιονάλ έσπασε το πόδι αντιπάλου του , η ομάδα του παρουσίασε ψεύτικο βίντεο στην απολογία του και η αθλητική δικαστής τον τιμώρησε με βαριά... καμπάνα.

Για την 19η αγωνιστική του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος η Ιντερνασιονάλ υποδέχθηκε την Κρουζέιρο, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το ροζ φύλλο αγώνα με 2-1. Στο 59ο λεπτό, μια φάση ήταν ικανή να στιγματίσει όλο το ματς και να πάρει ασύλληπτες προεκτάσεις. Ο αμυντικός της Ιντερνασιονάλ έκανε ένα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα στον αντίπαλο επιθετικό, Γκάμπριελ Πεκ. Ο στράικερ της Κρουζέιρο έσπασε την κνήμη του με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης από 4-6 μήνες.

Το «απίστευτο» όμως της ιστορίας δε βρίσκεται στη φάση του τραυματισμού. Στην εκδίκαση της υπόθεσης από την πειθαρχική επιτροπή της βραζιλιάνικης λίγκας, οι νομικοί εκπρόσωποι του συλλόγου παρουσίασαν ένα ψεύτικο βίντεο από την αίθουσα του VAR όπου ο διαιτητής VAR και ο βοηθός του εμφανίζονται να σχολιάζουν το σκληρό τάκλιν με αναφορές ότι θα μπορούσε ο διαιτητής να μην δείξει κόκκινη..., ούτως ώστε ο παίκτης τους να πέσει στα... μαλακά.

Η αθλητική δικαστής αντιλήφθηκε πως το εν λόγω βίντεο ήταν δημιούργημα ενός λογαριασμού που διαχειρίζονται ένας δικηγόρος και ένας οικονομολόγος, οι οποίοι σατιρίζουν με τον δικό τους τρόπο τα κακώς κείμενα του Βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Κάπως έτσι, ο αμυντικός της «Ίντερ» την... πάτησε και αντί να τιμωρηθεί με ποινή έξι αγωνιστικών (η αυστηρότερη για το μαρκάρισμά του), ο «πέλεκυς» ήταν βαρύς, καθώς η αθλητική δικαστής αποφάσισε πως θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για όσο διάστημα θα διαρκέσει η αποθεραπεία του παίκτη που τραυμάτισε.