Στη Σαμπντόρια συνεχίζει οριστικά την καριέρα του ο Λορέντσο Ινσίνιε, παρά το έντονο «φλερτ» του Ηρακλή.

Στην Ιταλία και συγκεκριμένα τη Serie B για λογαριασμό της Σαμπντόρια συνεχίζει την καριέρα του ο Λορέντσο Ινσίνιε, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον βραχύσωμο άσο.

Ο 35χρονος Ιταλός «έπαιξε» πολύ στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, καθώς ο Βάλτερ Ματσάρι έκανε σοβαρή προσπάθεια για να πείσει τον άλλοτε άσο της Νάπολι να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο αυτή (σσ η προσπάθεια) εν τέλει έπεσε στο... κενό. Μάλιστα, αναφέρθηκε πως ο παίκτης ήταν θετικός στο να αγωνιστεί στην Ελλάδα, ωστόσο το διαφαινόμενο deal χάλασε στο οικονομικό.

Έτσι και αφού τα βρήκε σε όλα με τη Σαμπντόρια, ο Ινσίνιε πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και ανακοινώθηκε από τη Doria, την οποία θα προσπαθήσει να ανεβάσει στο Καμπιονάτο. Σημειώνεται ότι βάσει των ρεπορτάζ, το συμβόλαιό του είναι μονοετές (μέχρι το καλοκαίρι του 2027) με προοπτική επέκτασης για ακόμη μια σεζόν.