Η FIFA ανέστειλε την τιμωρία μιας αγωνιστικής του Φλοριάν Μπαλογκάν, ο οποίος πλέον πήρε το πράσινο φως για να παίξει για τις ΗΠΑ κόντρα στο Βέλγιο.

Με τον Φλοριάν Μπαλογκάν διαθέσιμο προετοιμάζονται πλέον οι ΗΠΑ για την αναμέτρηση απέναντι στο Βέλγιο στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Αμερικανός επιθετικός είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη στη φάση των «32» απέναντι στη Βοσνία και τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική, όμως η FIFA προχώρησε στην αναστολή της ποινής του.

«Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, η εκτέλεση της ποινής αποκλεισμού μίας αγωνιστικής αναστέλλεται για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Εάν ο Φολαρίν Μπάλογκαν διαπράξει άλλη παράβαση παρόμοιας φύσης και σοβαρότητας κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, η αναστολή θα ανακληθεί και η ποινή θα τεθεί σε ισχύ, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόσθετη κύρωση που ενδέχεται να του επιβληθεί για τη νέα παράβαση».

Μια εξέλιξη ιδιαίτερα ευχάριστη για τις ΗΠΑ, μιας και ο Μπαλογκάν έχει αποδειχθεί ηγέτης κατά την πορεία τους στη διοργάνωση. Με τρία γκολ στο Μουντιάλ συγκεκριμένα την έχει οδηγήσει μέχρι τη φάση των «16» και δεδομένα θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη απειλή κι απέναντι στο Βέλγιο.

Την απόφαση της FIFA εξήρε πάντως και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε σχετικά στον λογαριασμό του στο Truth Social: «Σε ευχαριστούμε FIFA που έπραξες το σωστό και διόρθωσες μια αδικία».