Νορβηγικό κουπί και ο Κέιν το βιολί του!

Οι αναμετρήσεις των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόβουν την ανάσα, καθώς πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην τελική ευθεία, με τον τίτλο να… φαίνεται στο τέλος του δρόμου.

Ένας εκ των προημιτελικών πρόκειται να προκύψει από δύο σπουδαίες μονομαχίες με απρόβλεπτη κατάληξη, όπου δύο παραδοσιακές δυνάμεις και ομάδες που έχουν κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο απειλούνται από δύο άκρως φιλόδοξα και επικίνδυνα αουτσάιντερ.

Στη Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ συγκρούονται Βραζιλία και Νορβηγία (23:00), με την παρέα του Βινίσιους να αντιμετωπίζει την παρέα του Χάαλαντ σε μία αναμέτρηση που ξυπνά μνήμες από το παιχνίδι του 1998 για τον όμιλο, όπου η Νορβηγία είχε επικρατήσει (1-2), με τον τότε αναπληρωματικό Στάλε Σολμπάκεν, τώρα να καθοδηγεί τους «Βίκινγκς» από τον πάγκο.

Η «σελεσάο» στους «32» πήρε μια δραματική πρόκριση επί της Ιαπωνίας (2-1) ανατρέποντας την εις βάρος της κατάσταση με τον Κασεμίρο και τον Μαρτινέλι που «χτύπησε» στο φινάλε των καθυστερήσεων.

Οι Νορβηγοί πέρασαν με το ίδιο σκορ το εμπόδιο της Ακτής Ελεφαντοστού, με τον Χάαλαντ στο 86’ να δίνει το εισιτήριο και να απειλεί την εστία του Άλισον.

Σε 3/4 ματς της Νορβηγίας και 2/4 της Βραζιλίας έως τώρα αντίστοιχα το σκορ έχει περάσει από το 1-1 και να συμβεί το ίδιο προσφέρεται με ενισχυμένη απόδοση στο 2.80.

Όποια ομάδα επιζήσει θα αντιμετωπίσει στους «8» το νικητή του επίσης αμφίρροπου ζευγαριού ανάμεσα σε Μεξικό και Αγγλία στο θρυλικό «Azteca» (03:00).

Οι Μεξικανοί με όπλο την έδρα έχουν φτάσει ως εδώ με 4/4 νίκες και χωρίς να έχουν δεχθεί γκολ μετά και το άνετο 2-0 επί του Εκουαδόρ.

Αντίθετα μόνο άνετη δεν ήταν η πρόκριση της ομάδας του Τούχελ επί του Κονγκό (2-1) καθώς χρειάστηκε να βγει μπροστά ο Κέιν με δύο γκολ (75’, 86’) για να γίνει η ανατροπή.

Αναμένεται μεγάλη μάχη και επίσης γκολ και από τις δύο πλευρές και το G/G προσφέρεται στο 2.04.

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