Μπορντό: Αποβλήθηκε από όλες τις διοργανώσεις
Δεν λένε να βρουν ησυχία οι οπαδοί της Μπορντό, που είδαν το όνομα της αγαπημένης τους ομάδας στα μανταλάκια, εκ νέου για τους λάθος λόγους. Κι αυτό γιατί η αρμόδια επιτροπή οικονομικού ελέγχου του γαλλικού ποδοσφαίρου, DNCG, τιμώρησε τον σύλλογο με αποβολή από όλες τις διοργανώσεις!
Αιτία, το ότι δεν καταβλήθηκε το ποσό των εννέα εκατομμυρίων ευρώ που απαιτείτο για να ισορροπήσει το μπάτζετ των Γιρονδίνων, με τη γαλλική ομάδα να αναγκάζεται πλέον να συμμετάσχει στη Regional 1 τη νέα σεζόν, ήτοι την έκτη κατηγορία...
Οι άνθρωποι του άλλοτε πανίσχυρου κλαμπ, που τη σεζόν που μας πέρασε βγήκε δεύτερο στον 1ο όμιλο της Championnat National 2 (Δ' κατηγορία) και έχασε την άνοδο, έχει υποβάλει έφεση κατά της απόφασης, με την Equipe να αναφέρει ότι υπάρχουν τρεις τρόποι για να αποφευχθεί ο ατιμωτικός υποβιβασμός.
Πρώτον, να βάλει τα χρήματα που απαιτούνται ο αμφιλεγόμενος ιδιοκτήτης της Μπορντό, Ζεράρ Λόπεζ, δεύτερον να εξασφαλιστεί δάνειο μέσω της Sparta Capital, που φέρεται να ενδιαφέρεται για την αγορά του συλλόγου και τρίτον, να δοθεί λύση στο ζήτημα του ενοικίου του γηπέδου με την τοπική ηγεσία, βοηθώντας να ολοκληρωθεί άμεσα η πώληση του συλλόγου στο προαναφερθέν επενδυτικό fund. Όλα αυτά, για να διατηρηθούν οι Γιρονδίνοι στην Δ' κατηγορία...
📉🇫🇷 BORDEAUX EXCLUDED FROM ALL NATIONAL COMPETITIONS IN FRANCE!!!— The European Football Express (@TheEuroFE) June 30, 2026
It’s all happening again for the wrong reasons at FC Girondins de Bordeaux!
The club have been excluded from national competitions in France due to failing to pay €9m to the DNCG.
The club look set to start… pic.twitter.com/6Shx8xsYRX
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