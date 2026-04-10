Η FIFA τιμώρησε την Μπορντό με ban για τρεις μετραγραφικές περιόδους, με την ομάδα να προσφεύγει στο CAS.

Η Μπορντό βρίσκεται εν μέσω μιας σοβαρής κρίσης, καθώς η FIFA επέβαλε στον ιστορικό γαλλικό σύλλογο ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους.

Η κύρωση, που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Μαρτίου 2026, οφείλεται στην αποτυχία της ομάδας να διευθετήσει τις οικονομικές της εκκρεμότητες από τη μεταγραφή του Πέδρο Ντίαζ το 2023.

Παρά τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει, η διοίκηση υπό τον Ρίο Μαβουμπά δεν προτίθεται να καταθέσει εύκολα τα όπλα σε αυτήν την υπόθεση. Μετά την ανακοίνωση του ban, o σύλλογος έκανε γνωστό πως θα προσφυγεί στο CAS για να άρει την απαγόρευση.

Σύμφωνα μάλιστα με τα γαλλικά Μέσα, η ομάδα της Ligue 2 θα αναζητήσει το δίκιο της και στα εθνικά δικαστήρια, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει άμεσα μεταγραφές.