Από τους προσφυγικούς καταυλισμούς στα γήπεδα του κόσμου, το Μουντιάλ της Αμερικής είναι αυτό των δεύτερων ευκαιριών.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι μόνο μια διοργάνωση αποτελεσμάτων, τίτλων και ρεκόρ. Είναι και μια αντανάκλαση της κοινωνίας, των μετακινήσεων των ανθρώπων και των ιστοριών που κρύβονται πίσω από τις φανέλες των εθνικών ομάδων. Στο Μουντιάλ του 2026, το 23,4% των ποδοσφαιριστών που κλήθηκαν από τις εθνικές τους ομάδες αγωνίζεται για μια χώρα στην οποία δεν γεννήθηκε. Πίσω από αυτό το ποσοστό δεν υπάρχουν απλώς αριθμοί. Υπάρχουν πόλεμοι, προσφυγικοί καταυλισμοί, αναγκαστικές μεταναστεύσεις και διαδρομές ανθρώπων που χρησιμοποίησαν το ποδόσφαιρο ως μέσο επιβίωσης και ένταξης.

Σήμερα αγωνίζονται κάτω από τα φώτα των μεγαλύτερων γηπέδων του κόσμου, μπροστά σε εκατομμύρια θεατές. Όμως για πολλούς η ιστορία ξεκίνησε πολύ διαφορετικά: στη σκόνη ενός προσφυγικού καταυλισμού, μακριά από τη δημοσιότητα, μέσα σε συνθήκες πολέμου και αβεβαιότητας. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Αλφόνσο Ντέιβις. Ο αρχηγός και ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της εθνικής Καναδά γεννήθηκε το 2000 στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουντουμπουράμ στην Γκάνα. Οι γονείς του είχαν εγκαταλείψει τη Λιβερία εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου και βρήκαν καταφύγιο στη χώρα της Δυτικής Αφρικής, πριν μεταναστεύσουν στον Καναδά όταν ο ίδιος ήταν πέντε ετών.

Η συνέχεια είναι γνωστή: η εκτόξευσή του με την Μπάγερν, οι επτά τίτλοι πρωταθλήματος στη Γερμανία και η κατάκτηση του Champions League το 2020. Λιγότερο γνωστή είναι η δράση του εκτός γηπέδου, καθώς έχει αναλάβει ρόλο πρεσβευτή καλής θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η Αυστραλία ως ποδοσφαιρικό εργαστήριο πολυπολιτισμικότητας

Αν υπάρχει μια εθνική ομάδα που αποτυπώνει περισσότερο από άλλες αυτή τη νέα πραγματικότητα, είναι η Αυστραλία. Οι «Socceroos» αποτελούν ένα παράδειγμα μιας χώρας που χτίστηκε μέσα από διαδοχικά κύματα μετανάστευσης και σήμερα το ποδόσφαιρό της αντανακλά αυτή την πολυμορφία. Ο Αουερ Μαμπίλ γεννήθηκε στον προσφυγικό καταυλισμό Κακούμα στην Κένυα, έναν από τους μεγαλύτερους στον κόσμο.

Η οικογένειά του είχε φύγει από το Σουδάν λόγω του εμφυλίου πολέμου. Μεγάλωσε στην Αυστραλία και έχει μιλήσει πολλές φορές για το πώς το ποδόσφαιρο αποτέλεσε εργαλείο ένταξης, αυτοπεποίθησης και δημιουργίας μιας νέας ζωής. Παρόμοια είναι η ιστορία του Νέστορι Ιρανκούντα, ενός από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Αυστραλίας. Γεννημένος σε προσφυγικό καταυλισμό στην Τανζανία από γονείς που είχαν εγκαταλείψει το Μπουρουντί, κατάφερε μέσα από το ποδόσφαιρο να φτάσει στην Ευρώπη σε ηλικία μόλις 17 ετών. Η ταχύτητα, η τεχνική του και η εκρηκτική του εξέλιξη τον έκαναν σύμβολο για πολλές κοινότητες μεταναστών αφρικανικής καταγωγής.

Δίπλα του βρίσκεται και ο Γκάρανγκ Κουόλ, ο οποίος γεννήθηκε σε προσφυγικό καταυλισμό στην Αίγυπτο από οικογένεια Νοτιοσουδανών. Και στη δική του περίπτωση, η Αυστραλία αποτέλεσε το σημείο όπου η ζωή του άλλαξε, με τον αθλητισμό να λειτουργεί ως δρόμος προς την ένταξη.

Το ποδόσφαιρο ακολουθεί τις αλλαγές του κόσμου

Οι ιστορίες αυτές δεν αποτελούν εξαίρεση. Είναι μέρος μιας μεγαλύτερης παγκόσμιας τάσης. Ποτέ άλλοτε ένα Μουντιάλ δεν είχε τόσο έντονο το στοιχείο των διασπορών.

Από τους 1.248 ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στη διοργάνωση, οι 292 έχουν γεννηθεί σε διαφορετική χώρα από εκείνη που εκπροσωπούν. Το ποσοστό φτάνει το 23,4%.

Οι περισσότερες γεννήσεις εκτός της χώρας εκπροσώπησης καταγράφονται σε παίκτες που γεννήθηκαν στην Αγγλία, την Ολλανδία και κυρίως τη Γαλλία. Η αύξηση αυτών των αριθμών τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι το ποδόσφαιρο έχει γίνει ένας από τους πιο καθαρούς καθρέφτες των κοινωνικών αλλαγών. Στην Αυστραλία αγωνίζεται επίσης ο Μοχάμεντ Τουρέ, γεννημένος το 2004, γιος προσφύγων από τη Λιβερία. Η οικογένειά του εγκατέλειψε τη χώρα μετά τον εμφύλιο πόλεμο και βρήκε καταφύγιο στη Γουινέα πριν μετακομίσει στην Αυστραλία.

Ανάλογη διαδρομή έχει και ο Μίλος Ντέγκενεκ, γεννημένος στην Κροατία το 1994, σε μια περίοδο όπου τα Βαλκάνια βρίσκονταν στη δίνη πολέμων. Έζησε ως πρόσφυγας στη Σερβία πριν μεταναστεύσει στην Ωκεανία.

Για όλες αυτές τις ιστορίες, το ίδιο το Παγκόσμιο Κύπελλο γίνεται κάτι περισσότερο από μια αθλητική διοργάνωση. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δημιούργησε μια συμβολική ομάδα με παίκτες που έχουν προσφυγικό ή εκτοπισμένο παρελθόν, την οποία ονόμασε «Gamechanging Team». Στόχος της είναι να αναδείξει την ελπίδα και το θάρρος ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους.

Σε αυτή την ομάδα συμπεριλαμβάνονται παίκτες όπως ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, του οποίου η οικογένεια έφυγε από τη Σιέρα Λεόνε προς τη Γερμανία, αλλά και ο Έρμεντιν Ντεμίροβιτς, γιος οικογένειας που εγκατέλειψε την πρώην Γιουγκοσλαβία λόγω του πολέμου.

Ο Άλι Αλ Χαμάντι, που μεγάλωσε στη Μεγάλη Βρετανία και βοήθησε το Ιράκ να επιστρέψει σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από τέσσερις δεκαετίες, γνωρίζει καλύτερα από πολλούς ότι μια μεγάλη νίκη δεν χρειάζεται πάντα ένα τρόπαιο. Για κάποιους παίκτες, το Μουντιάλ δεν είναι απλώς μια διοργάνωση. Είναι η απόδειξη ότι η ζωή μπορεί να αλλάξει.