Και με τη βούλα παίκτης της Πογκόν είναι Νικόλας Μπότης, με τον σύλλογο από την Πολωνία να ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα Κίπερ.

Λίγη ώρα μετά τη συγκινητική ανάρτηση του Νικόλα Μπότη στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram όπου αποχαιρέτησε την οικογένεια του Ολυμπιακού, ο 22χρονος προρτιέρε ανακοινώθηκε από την Πογκόν Στσζέτσιν.

Όπως ήταν ήδη γνωστό ο 22χρονος τερματοφύλακας της εθνικής Ελπίδων αποτέλεσε παρελθόν από τον Ολυμπιακό με το συμβόλαιο του με τους Ερυθρόλευκους να ολοκληρώνεται. Αμφότερες οι δύο πλευρές δεν προχώρησαν σε ανανέωση της συνεργασίας τους με αποτέλεσμα ο Έλληνας κίπερ να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Εκεί όπου έχουν περάσει αρκετοί έλληνες μεταξύ αυτών ο Κουλούρης και ο Κούτρης, ενώ αυτή τη στιγμή αγωνίζεται εκεί ο Κεραμίτσης.

Ο Μπότης έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που τον κρατά στο Στσζέτσιν για τα επόμενα δύο χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Νικόλαος Μπότης είναι ο νέος ποδοσφαιριστής της Πογκόν Στσέτσιν!

Ο Έλληνας τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο με την «Περηφάνια της Πομερανίας» έως το τέλος Ιουνίου του 2029, με οψιόν επέκτασης για ακόμη δώδεκα μήνες.

Καλωσορίζουμε τον Νικόλαο στη γκρανάτ-μπορντό οικογένεια της Πογκόν Στσέτσιν!»