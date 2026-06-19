Ο Νίκος Μπότης ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και αποχαιρέτησε τους «ερυθρολεύκους» με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Ήταν γνωστό ότι ο Νίκος Μπότης θα αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό καθώς το συμβόλαιο του ολοκληρώθηκε και οι δύο πλευρές δεν προχώρησαν σε ανανέωση της συνεργασίας τους με αποτέλεσμα ο Έλληνας κίπερ να αναζητά αλλού μία νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Ο 22χρονος πορτιέρε, όπως όλα δείχνουν, θα μετακομίσει στην Πολωνία και συγκεκριμένα στην Πογκόν όπου θα συνεχίσει και την καριέρα του, με τον ίδιο να στέλνει ένα συγκινητικό μήνυμα προς τους Πειραιώτες γράφοντας:

«Μετά από ένα όμορφο και γεμάτο εμπειρίες ταξίδι, ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένεια του Ολυμπιακού. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση, τους συνεργάτες, τους συμπαίκτες μου και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή. Φεύγω γεμάτος μοναδικές αναμνήσεις, σημαντικά μαθήματα και βαθιά εκτίμηση για όσα ζήσαμε μαζί. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα»