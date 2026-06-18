Μουντιάλ 2026: Βήμα πρόκρισης με Σικ για την Τσεχία, αξία σε Σούνσιτς και Εντόι στο Ελβετία - Βοσνία

Τσεχία και Νότια Αφρική κοντράρονται στο Mercedes-Benz Stadium το απόγευμα της Πέμπτης (18/6, 19:00) για την 2η αγωνιστική του Group A στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

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Στην πρεμιέρα του ομίλου, η Τσεχία δεν τα κατάφερε απέναντι στη Νότια Κορέα. Προηγήθηκε με τον Κρέιτσι στο 59', «έφαγε» όμως την ανατροπή καθώς δεν άντεξε στην πίεση του αντιπάλου. Στο 67' και το 80' η άμυνα της ολιγώρησε και ήρθαν τα δύο τέρματα για το τελικό 2-1. Με 39% κατοχή, η Τσεχία υποχρεώθηκε σε παιχνίδι πίσω από τη μπάλα στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και το πλήρωσε στο τελευταίο μισάωρο του αγώνα. Ανησυχητικό ενόψει συνέχειας πως σε ματς που ηττήθηκε εντέλει, ο γκολκίπερ Κόβαρ είχε την υψηλότερη βαθμολογία βάσει απόδοσης για την Τσεχία.

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Η Νότια Αφρική δεν κατάφερε να προβάλλει αντίσταση στο Μεξικό και ηττήθηκε 2-0 στην πρεμιέρα του ομίλου. Μόλις στο 9' έμεινε πίσω στο σκορ και με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου είδε τον Σιτόλε να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα. Μετά και το δεύτερο τέρμα των γηπεδούχων στο 67', η... σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε. Με 39% κατοχή μπάλας και μόλις 0.08 xG ολοκλήρωσε το ματς η Νότια Αφρική, δείγμα της κακής της απόδοσης ακόμη και πριν το αριθμητικό μειονέκτημα.

Super Ενισχυμένη με νίκη της Τσεχίας, Over 2.5 γκολ & 1+ σουτ στην εστία απο τον Σικ



Η νίκη είναι το μοναδικό ζητούμενο των δύο ομάδων αν θέλουν να παραμείνουν στη διεκδίκηση της απευθείας πρόκρισης ή ακόμη και ως μια από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων. Η ισοπαλία δεν εξυπηρετεί κανέναν, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα ματς με καλό ρυθμό. Η Τσεχία ευνοείται σε ένα τέτοιο σενάριο και έχει τον πρώτο λόγο. Το συνδυαστικό στοίχημα 1 & Να σκοράρει ο Σικ & Νότια Αφρική Over 1,5 οφσάιντ σε απόδοση 5.80 στο Bet Builder της Stoiximan.

Ελβετία και Βοσνία αναμετρώνται στο SoFi Stadium για την 2η αγωνιστική του Group B το βράδυ της Πέμπτης (18/6, 22:00) στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η Ελβετία υπέστη ένα μικρό σοκ στην πρεμιέρα, στο 1-1 με το Ιράκ. Προηγήθηκε στο 17' με τον Εμπολό, είχε τις ευκαιρίες να «καθαρίσει» το ματς, ωστόσο δεν το έκανε και δέχθηκε την ψυχρολουσία στο 94' με αυτογκόλ του Μουχάιμ. Με xG 3.20 από 26 τελικές (7 on target), 10 κόρνερ και 68% κατοχή μπάλας, έδειξε αναποφασιστικότητα στην εκτέλεση και πέταξε δύο βαθμούς που μπορεί να της στοιχίσουν στην οικονομία του ομίλου.

Super Ενισχυμένη με νίκη της Ελβετίας, Over 2.5 γκολ & 1+ σουτ στην εστία απο τον Όκαφορ

Η Βοσνία έδειξε στην πρεμιέρα πως δεν αστειεύεται και πήρε τον βαθμό από τον Καναδά. Σκληρό αουτσάιντερ, προηγήθηκε στο 21' με τον Λούκιτς και άντεξε μέχρι το 78' όταν ο Λάριν απάντησε για το τελικό 1-1. Είχε 0.98 xG με 39% κατοχή και 172/271 πάσες, παρουσιάζοντας συνοχή και καλές αποστάσεις στο παιχνίδι πίσω από τη μπάλα.

Δεν στηρίζεται σε μονάδες, είναι ομάδα συνόλου και προτεραιότητα της είναι ο έλεγχος του χώρου.

Μετά την 1η αγωνιστική ο όμιλος είναι ισορροπημένος, με έναν βαθμό για κάθε ομάδα. Έτσι τα παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό πλασάρισμα. Ιδανικό αποτέλεσμα η νίκη για Ελβετία και Βοσνία, «απαγορεύεται» και για τις δύο το σενάριο της ήττας. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Σούνσιτς 3+ τάκλιν & Εντόι 3+ κερδισμένα φάουλ σε απόδοση 5.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις